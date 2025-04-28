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Çocukların geleceği için adım atıldı: Gelişim geriliği tespiti yapıldı! ‘Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek’ projesi..

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün, 3-6 yaş arasındaki okul öncesi çocukların gelişimlerini izlemeye yönelik başlattığı ‘Sağlıklı Çocuklardan Sağlıklı Nesillere Projesi’ kapsamında, İnegöl’deki 32 köy okuluna ziyaret gerçekleştirildi. Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde eğitim gören çocukların gelişim geriliklerinin erken tespiti ve bu çocuklara yönelik uygun tedavi ve psikosoyal programlar sunuluyor. Detaylar haberimizde...

Çocukların geleceği için adım atıldı: Gelişim geriliği tespiti yapıldı! ‘Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek’ projesi..

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 3-6 yaş arasındaki okul öncesi çocukların gelişimlerini izlemek amacıyla başlattığı projeyle İnegöl’deki 32 köy okulunu ziyaret etti. Proje, çocukların gelişim geriliklerini erken tespit etmeyi ve gerekli tedavi ile destek programlarını sunmayı hedefliyor.

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‘SAĞLIKLI ÇOCUKLARDAN SAĞLIKLI NESİLLERE PROJESİ’

Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan bölgelerde eğitim gören okul öncesi çocuklarının gelişim geriliklerini tespit edebilmek ve tespit edilen çocuklara uygun tedavi ve psikosoyal programlar oluşturabilmek amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan, ‘Sağlıklı Çocuklardan Sağlıklı Nesillere Projesi’ kapsamında köy okulu ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl’deki köy okullarında gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuk gelişimciler tarafından, 36-72 ay arasındaki çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerinin yanı sıra konuşma bozukluğu ile ince ve kaba motor gelişimleri takip ediliyor.

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Yapılan değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç görülmesi halinde aileye çocuk odaklı danışmanlık hizmeti verilirken, riskli bulunan çocukların her türlü izlem ve takipleri gerçekleştirilerek gerekli görülmesi durumunda ilgili kurumlara sevkleri gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda ziyaret edilen bölgelerdeki velilere ve öğretmenlere Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtılarak gerekli durumlarda bu merkezlere yönlendirme yapılıyor.

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OKUL ÖNCESİ TARAMALAR OKUL ÇAĞINA IŞIK TUTACAK

Yürütülen projenin geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve okul çağındaki çocukların sağlık düzeyini ve sağlık okur yazarlığını arttırmayı amaçlayan ‘Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek’ projesine de temel oluşturacağı ifade edildi.

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GELİŞME GERİLİĞİ TESPİT EDİLEN ÇOCUKLARA ÖNLEM ALINDI

Öte yandan 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde birçok köy okulu ziyaret edilerek çocukların gelişimi izlendi. Gelişiminde gerilik tespit edilen çocukların ailelerine süreç hakkında bilgi verilerek, çocuk psikiyatri, dil terapisti, ergoterapi gibi bölümlere randevu planlamaları yapıldı. Yetkililer projenin 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda İnegöl’de köy okullarında devam ettiği bilgisini verdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Gelişimi Bursa il sağlık müdürlüğü
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