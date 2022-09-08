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‘Çocukların Gözünden Gelecek’ NFT projesi bir okula umut oluyor

08.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hisar Okulları 12. sınıf öğrencisi Alp Güneri, teknolojik imkânları kısıtlı bir okula teknoloji yardımı sağlayabilmek amacıyla ‘Çocukların Gözünden Gelecek’ isimli, NFT aracılığıyla, bağış kampanyası düzenledi.

‘Çocukların Gözünden Gelecek’ NFT projesi bir okula umut oluyor

‘Çocukların Gözünden Gelecek’ adıyla 22 Temmuz’da hayata geçirilen proje kapsamında; 5-9 yaş arası ilkokul öğrencilerinden ‘’Gelecekte Nasıl Bir Dünya Hayal Ediyorsun?’ sorusuna cevap olarak resim çizmeleri istendi.

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Toplanan 59 resim Opensea aracılığıyla NFT haline getirilerek yine Opensea’den satışa çıkarıldı. Toplam 590 edisyonun satışında elde edilecek gelir ile teknolojiye erişimi az olan bir okula yardım yapılması hedefleniyor.

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Projenin sahibi, Hisar Okulları lise öğrencisi Alp Güneri; projeyi hem kendisi hem de toplum için çok yararlı gördüğünü belirterek; “Kriptoparalara ve NFT’ye olan ilgimi nasıl toplumsal faydaya dönüştürebileceğimi düşünerek bu projeyi hayata geçirmeye karar verdim. Okulun ve öğrencilerinin teknolojiye erişimine katkı sağlayabilecek olmak benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı… Bireysel gelişimim açısından da bu projeden çok fazla şey öğrenme şansım oldu. Dünyada az örneği olan ‘Çocukların Gözünden Gelecek’ projesinin ilgi göreceğine inanıyor, örneklerinin çoğalmasını diliyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
NFT hisar okulları
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