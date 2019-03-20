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Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin topladığı yaklaşık 1 milyon adet mavi kapak 10 engelliye tekerlekli sandalye olarak döndü.Kahramanmaraş’ta Hacı Kalaycı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kantin işleten Abdülkadir Zeki Gülmez tarafından 7 yıl önce okulda başlatılan mavi kapak toplama kampanyası kent geneline yayıldı.

Kahramanmaraş’ta ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin topladığı yaklaşık 1 milyon adet mavi kapak 10 engelliye tekerlekli sandalye olarak döndü.
Kahramanmaraş’ta Hacı Kalaycı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kantin işleten Abdülkadir Zeki Gülmez tarafından 7 yıl önce okulda başlatılan mavi kapak toplama kampanyası kent geneline yayıldı. Gülmez, kampanya kapsamında 8 bin 775 adet manuel ve 80 adet akülü tekerlekli sandalyeyi engellilere teslim etti. Son olarak ilkokul birinci sınıf öğrencileri topladıkları 1 milyon adet kapak sayesinde 10 engelliye manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı. Okul bahçesinde düzenlenen törende 10 sandalye engellilere teslim edildi.

"Hepimiz engelli adayıyız"
Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için sosyal sorumluluk çalışmasının yerine getirildiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Keşke hepimiz engelsiz olsak ancak hepimiz bir engelli adayıyız. Onun içinde engelli vatandaşlarımız zaten hayatta bizden yüzde 50 ve daha azını yararlanıyorlar. En azından bu dünyada yararlandıkları olanakları tam olarak yararlanmalarını istiyoruz. Onlara katkı sağlamak bizim hem insanlık, hem de eğitimci olarak bir sosyal sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu da bugün yerine getirmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yeter ki kalpler engelli olmasın"
Çocukların topladığı mavi kapakların 10 engelliye umut olduğunu söyleyen Abdülkadir Zeki Gülmez ise "Gülmez, Şehit Fatih Dağ İlkokulu’ndaki öğrencilere teşekkür ediyorum. Bana yaklaşık 1 ton kapak toplamışlardı. Onların toplamış olduğu kapaklarla bugün 10 kardeşimizin sevincine ortak olduk. İnşallah bu faaliyetlerimiz devam edecek. Gönül ister ki bu olayı bitirelim. Ama hayat devam ettiği müddetçe devam ediyor. 2012 yılından bu yanan bu gönüllü işini yapıyoruz ve yaklaşık verdiğimiz manuel tekerlekli sandalye 8 bin 775 adet oldu. 80 adette akülü tekerlekli sandalye verdik. Burada engelli olmak sıkıntı değil, yeter ki kalplerin engelli olmasın" diye konuştu.

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu

Çocukların topladığı mavi kapaklar engellilere umut oldu
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