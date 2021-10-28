Çocuğunuzun sağlığını riske atıyor olabilirsiniz! Eğer çocuğunuzun oyuncaklarını böyle temizlemiyorsanız...

Oyuncaklar, çocukların sosyal becerilerini ve hayal güçlerini geliştiren en değerli eşyalardan biri. Fakat çocukların yanlarından ayırmadıkları bu oyuncaklar gün sonunda birçok kiri ve bakteriyi üzerinde barındırabilir. Farklı yöntemler kullanarak oyuncakları bu mikroplardan kolayca arındırabilirsiniz. İşte oyuncak temizliği için yapmanız gerekenler...
Ahşap oyuncaklar her ne kadar çocukların sağlığı için en doğru tercihlerden biri olsa da bu oyuncakların da belirli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor.
Suya dayanıklı boyalarla boyanmış ahşap oyuncakları, su ile yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.
Isıya dayanıklı plastik oyuncakları bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
Deterjan olarak da sabun türevi ürünleri tercih etmeniz sağlık açısından daha faydalı olur.
Makineye sığamayan büyük oyuncakları da karbonatlı su ile silebilirsiniz.
Çocuğunuzun ağız yoluyla temas ettiği diş kaşıyıcı, emzik ve çıngırak gibi oyuncakları ise 8-10 dakika boyunca sıcak suyun içerisinde bekletebilirsiniz.
Çocukların büyük bir zevkle oynadıkları ve hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulunan oyun hamurlarının ne yazık ki, herhangi bir temizleme yöntemi bulunmuyor.
Delikli yapıda olsa da banyo oyuncaklarını mecbur kalmadıkça kullanmamanızı tavsiye ederiz. Bu oyuncaklar, mikrop barındırma ihtimali en yüksek oyuncaklardan biri.
Yıkanabilir özelliğe sahip olan pelüş oyuncakları çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.
Oyuncakların üzerinde düğme, pul veya boncuk gibi aksesuarlar bulunuyorsa yıkama toplarını kullanabilirsiniz.
Yıkanamayan oyuncakları ise deterjanlı su ile temizleyebilir, ardından bol su ile durulayabilirsiniz.
Elektronik oyuncaklar için sadece yüzey temizliği yapabilirsiniz.
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