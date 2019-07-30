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Çocuklarını göremediğini söyleyip, boynuna bıçak dayadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

BOLU'da, evi terk eden eşinin 4 çocuğunu kendisine göstermediğini öne süren M.Ö.(32), karayolundaki kavşakta boğazına bıçak dayayarak, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık yarım saat ikna edilmeye çalışılan M.Ö.'nün elindeki bıçak, arkadan yaklaşan bir polis memuru tarafından alındı.

Çocuklarını göremediğini söyleyip, boynuna bıçak dayadı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, evi terk eden eşinin 4 çocuğunu kendisine göstermediğini öne süren M.Ö.(32), karayolundaki kavşakta boğazına bıçak dayayarak, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık yarım saat ikna edilmeye çalışılan M.Ö.'nün elindeki bıçak, arkadan yaklaşan bir polis memuru tarafından alındı.
Olay, dün gece D-100 Karayolu'nun Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Evi terk eden eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden 4 çocuk babası M.Ö., boynuna bıçak dayayarak, intihar girişiminde bulundu. M.Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen ve kendisini ikna etmeye çalışan polislere, "Dört çocuğum var, göstermiyorlar. Çocuklarımı görmek istiyorum. Ben böyle biri değilim, çocuklarımı çok özledim" diyerek, karşılık verdi.
Bir süre sonra yere diz çöken M.Ö.'yü polis yaklaşık yarım saat bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı. İkna edilemeyen M.Ö.'nün elindeki bıçağı, arkadan yaklaşan bir polis memuru almayı başardı. M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Çocuklarını göremediğini söyleyip, boynuna bıçak dayadıÇocuklarını göremediğini söyleyip, boynuna bıçak dayadıÇocuklarını göremediğini söyleyip, boynuna bıçak dayadıÇocuklarını göremediğini söyleyip, boynuna bıçak dayadı

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