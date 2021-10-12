Çocuğunuz günler boyunca uykusuz kalmasın! Eğer bunları yapmayı unutursanız risk büyük...

Çocukları uyutmanın birçok yolu var. Bazıları çok faydalı olsa da bazen doğru bildiğimiz yanlışlarla işi yokuşa sürebiliyoruz. Bu yüzden çocukları uyuturken yapmamız gerekenleri tam olarak bilmemizde fayda var. Çocukları uyuturken uygulayacağımız rutinler, ideal uyku ortamı ve daha fazlası uykuya geçme sürecini kolaylaştırıyor. İşte çocuğunuzun uyku sorununa çözüm olacak bilgiler…
Uyku öncesi sakinleşmek ve çocuğu dinginleştirecek aktiviteler yapmak çocuğun uykuya geçmesine yardımcı oluyor. Hoplayıp zıpladıktan sonra mı daha rahat uykuya geçersiniz, yoksa sakince koltuğunuzda kitap okuduktan sonra mı? Cevap yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da çok basit. Uyku öncesi dinginlik çocuğunuzun uykuya geçmesini kolaylaştırır. Uyku öncesi:
Hareketli oyun oynamamak
Çocuğu gıdıklayıp zıplatmamak
Kitap okumak
Masal anlatmak
Rutinler hepimizin hayatında önemli yere sahip. Genel olarak rutinlerimizi sever ve rutinlerimiz bozulunca da rahatsız oluruz. Bizler gibi çocuklarımızın da rutine ihtiyacı oluyor. Eğer çocuğunuz uyumakta zorlanıyorsa, onu rahat hissettirecek uyku rutinleri oluşturun. Bu rutini:
Uyku öncesi sakin bir uyku müziği açarak
Birlikte odanın perdesini kapatarak
Uyku arkadaşını yanına alarak
Kimi zaman çocukların her yerde uyuyabileceğini düşünüyoruz. Uyumak zorunda oldukları için koşulların onları etkilemeyeceğini de düşünüyor olabiliriz. Fakat uyku öncesi uygun bir ortam hazırlamak çocuğun kolayca uyumasına yardımcı oluyor. Uygun ortam:
Loş ışık açarak
Odayı toplayarak
Dikkat dağıtıcı nesneleri yataktan uzaklaştırarak
Uyku için çocuğun kendi yatağına giderek
Kendimizi düşünelim. Bazı geceler kafamızı yastığa koyduğumuz gibi uyuyoruz, bazı gecelerse saatlerce yatakta dönüp duruyoruz. Bu durum bizim için ne kadar normalse, çocuklar için de o kadar normal. Çocuğumuz uykuya geçemediğinde sinirlenmek onu daha da huzursuz yapar. Böylelikle uyku zamanı çocuk için kabusa dönüşebilir. Çocuğumuz uykuya geçemediğinde ona uyuması için zaman tanımamız ve sakince beklememiz uykuya geçmesini kolaylaştırır.
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