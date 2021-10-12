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Çocuğunuz günler boyunca uykusuz kalmasın! Eğer bunları yapmayı unutursanız risk büyük...

12.10.2021 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temel ihtiyaçlarımızdan biri olan uyku, çocuklarımızın gelişimi için de en önemli şeylerden biri. Çocuklar bazen uyumakta zorlanır ve huzursuz olur çünkü kendileri de o anda uyumak ister. Peki çocuklarınızı nasıl uyutacağınızı biliyor musunuz? İşte sizi ve çocuklarınızı rahatlatacak uykuya geçiş önerileri...

Çocuğunuz günler boyunca uykusuz kalmasın! Eğer bunları yapmayı unutursanız risk büyük...

Çocukları uyutmanın birçok yolu var. Bazıları çok faydalı olsa da bazen doğru bildiğimiz yanlışlarla işi yokuşa sürebiliyoruz. Bu yüzden çocukları uyuturken yapmamız gerekenleri tam olarak bilmemizde fayda var. Çocukları uyuturken uygulayacağımız rutinler, ideal uyku ortamı ve daha fazlası uykuya geçme sürecini kolaylaştırıyor. İşte çocuğunuzun uyku sorununa çözüm olacak bilgiler…

UYKUDAN ÖNCE HAREKETE SON VERİN

Uyku öncesi sakinleşmek ve çocuğu dinginleştirecek aktiviteler yapmak çocuğun uykuya geçmesine yardımcı oluyor. Hoplayıp zıpladıktan sonra mı daha rahat uykuya geçersiniz, yoksa sakince koltuğunuzda kitap okuduktan sonra mı? Cevap yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da çok basit. Uyku öncesi dinginlik çocuğunuzun uykuya geçmesini kolaylaştırır. Uyku öncesi:

  • Hareketli oyun oynamamak

  • Çocuğu gıdıklayıp zıplatmamak

  • Kitap okumak

  • Masal anlatmak

  • Sakin bir müzik eşliğinde süt vb. şeyler içmek çocuğun uyku sakinliğine geçmesine yardımcı olur.

UYKE RUTİNİ OLUŞTURUN

Rutinler hepimizin hayatında önemli yere sahip. Genel olarak rutinlerimizi sever ve rutinlerimiz bozulunca da rahatsız oluruz. Bizler gibi çocuklarımızın da rutine ihtiyacı oluyor. Eğer çocuğunuz uyumakta zorlanıyorsa, onu rahat hissettirecek uyku rutinleri oluşturun. Bu rutini:

  • Uyku öncesi sakin bir uyku müziği açarak

  • Birlikte odanın perdesini kapatarak

  • Uyku arkadaşını yanına alarak

  • Işığı kapatıp yatağa geçerek oluşturabilirsiniz.

UYGUN ORTAMI SAĞLAYIN

Kimi zaman çocukların her yerde uyuyabileceğini düşünüyoruz. Uyumak zorunda oldukları için koşulların onları etkilemeyeceğini de düşünüyor olabiliriz. Fakat uyku öncesi uygun bir ortam hazırlamak çocuğun kolayca uyumasına yardımcı oluyor. Uygun ortam:

  • Loş ışık açarak

  • Odayı toplayarak

  • Dikkat dağıtıcı nesneleri yataktan uzaklaştırarak

  • Uyku için çocuğun kendi yatağına giderek

  • Perdeleri kapatarak sağlanabilir.

ÇOCUĞUNUZA ZAMAN TANIYIN

Kendimizi düşünelim. Bazı geceler kafamızı yastığa koyduğumuz gibi uyuyoruz, bazı gecelerse saatlerce yatakta dönüp duruyoruz. Bu durum bizim için ne kadar normalse, çocuklar için de o kadar normal. Çocuğumuz uykuya geçemediğinde sinirlenmek onu daha da huzursuz yapar. Böylelikle uyku zamanı çocuk için kabusa dönüşebilir. Çocuğumuz uykuya geçemediğinde ona uyuması için zaman tanımamız ve sakince beklememiz uykuya geçmesini kolaylaştırır.

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