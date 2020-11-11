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  4. Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı

Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 18:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta evine giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden simitçi Saban Köroğlu (43) cinayeti ile adliyeye sevk edilen Cafer B., suçunu itiraf etti.14 Ekim tarihinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak’ta simit fırını sahibi Şaban Köroğlu, 2 çocuğuyla alışverişten evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.

Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı

Zonguldak’ta evine giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden simitçi Saban Köroğlu (43) cinayeti ile adliyeye sevk edilen Cafer B., suçunu itiraf etti.

14 Ekim tarihinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak’ta simit fırını sahibi Şaban Köroğlu, 2 çocuğuyla alışverişten evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Köroğlu, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda, seyyar satıcılara simit verme nedeniyle Köroğlu ile husumetli olan fırın sahibi Cafer B. ve oğlu Sadık B., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli ekipler tarafından adliyeye sevk edildi.

Suçunu adliyede itiraf etti
Yaşanan olayın ardından ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda, gözaltına alınan Cafer B. ve oğlu Sadık B., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesine suçunu kabul etmeyen Cafer B. ve oğlu Sadık B. ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Cafer B., adliyede verdiği ifadede cinayeti itiraf ederken oğlu Sadık B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cafer B., ifadesinde olayı daha önceden planlamadığını, Köroğlu’nu evin önünde tesadüfen gördüğünü, korkutmak amacıyla ateş açtığını iddia etti. Mahkeme tarafından Cafer B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayeti işleyen Cafer B., adliyeye çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı.

Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı

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