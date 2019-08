Çocuklarınıza kurban haberlerini izletmeyin

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Serkan Süren, Kurban Bayramı’na ailelere uyarılarda bulundu. Kurban kavramı üzerinde her çocuğun algısının farklı olacağı için soru sormalarına izin vererek konunun mümkün olduğunca örneklerle somut şekilde anlatılması gerektiğini belirten Süren, “Özellikle küçük çocuklara kurban kesimini izlettirmeyi ailelere tavsiye etmiyoruz. Her çocuğun etkilenmesi farklılık gösterse de bir hayvanın gözlerinin bağlanması, ayakların bağlanması, çaresiz bir şekilde can çekiştirerek ölümünü izlenmesi travma etkisi oluşturabilir.

Depresyon, saldırganlık, gece kâbusları, et yemek istememe, alt ıslatma gibi sorunlar gözlenebilir. Çocuğu kesime şahit olması için zorlamak, kurban kanını alnına sürmek gibi ritüellerin yerine bayramın manevi yönüne odaklanmak, bununla ilgili olumlu mesajlar vermek çocuklarımızın psikolojisi için daha faydalı olur. Bayramlar ihtiyacı olanların ihtiyaçlarının karşılandığı, büyüklerin evlerinde ziyaret edildiği, bayram harçlıklarının toplandığı, güzel yemekler ve tatlılar yendiği zamanlar olarak yaşatılmalıdır” diye konuştu.