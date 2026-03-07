Elinde krikoyu görenler şaşırıyor: Önyargıları tek tek yıkıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eşi ile birlikte yaklaşık 30 yıldır lastik tamirhanesi işleten Mümine Kökçe, kadınların zorlu mesleklerde de ne kadar başarılı olabileceğini kanıtlıyor.

Erkek işi olarak görülen lastik tamirciliğini bir kadın olarak 'yapılamaz, zor' denilen işleri yapmanın mutluluğunu duyduğunu söyledi.

"30 SENEDİR BURADA EŞİMLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORDUK"

Eşi ile evlendikten sonra ilk olarak tamirhaneye gelen müşterilerle ilgilendiğini, daha sonra ise internette gördüğü kadınların yaptığı işlerden aldığı ilham ve eşinin desteği ile 7-8 senedir de lastik tamir ettiğini belirten Mümine Kökçe, "30 senedir burada eşimle birlikte çalışıyorduk. Daha doğrusu ben onun ayında duruyordum. Baktım internette kadınlar söküp takıyor, çeşitli işler yapıyor. Eşim ‘Neden sende yapmıyorsun' dedi, biraz onlardan ilham alıp bende lastik söküp takmaya başladım. 7-8 senedir de kendim yapıyorum. Öğrendiğime çok seviniyorum" dedi.

"KENDİSİNİ GÖREN HAYRETE DÜŞÜYOR"

İlk kez tamirhaneye gelen ve bir erkek usta beklerken karşılarında kendisini gören müşterilerin ilk başta yadırgayanlar olduğunu, ancak zamanla sürekli müşterisi olduklarını söyleyen Kökçe, "Eşimden mesleği ben devraldım gibi bir şey oldu. Zor değil, ama ağır bir iş. Lastik tamiri, sök-tak, kışlık-yazlık lastik değişimi, yama hepsini yapıyorum. Gelen bayan müşteriler var. İlk günlerimde gelip beni görünce yadırgayıp iş yaptırmak istemeyen erkek müşterilerde çok fazla oldu. Ama şimdi çoğu benim sürekli müşterim oldu. İlk başlarda bir tepki oldu, yapabilir mi, bayan yapamaz diyenler oldu, ama şimdi yadırgayan neredeyse hiç yok" ifadelerini kullandı.

"ERKEK BEKLERKEN, MEĞER USTAMIZ BİR KADINMIŞ"

Aracının lastiğini tamir ettirmek üzere işyerine gelen Serdar Çalışkan ise, ilk geldiğinde lastiğini tamir etmek için karşısında bir kadını görünce hayrete düştüğünü söyledi. Kökçe'nin yaptığı işte titiz olduğunu ve kendisininde memnun olduğunu belirten Çalışkan, "Yıllardan beri buraya geliyoruz. Kadın olarak Antalya'da bildiğim kadarıyla tek, baş kimse yok. İşinden de gayet memnunuz, her zaman ilgileniyorlar. İlk gördüğümde tabi ki şaşırdım, başka birisi gelecek diye bekledim, ama meğer ustamız kendisiymiş. Yıllardan beri tek geldiğim yer burası, çünkü hem bir bayan eli değiyor, onun bir farklılığı var" dedi.