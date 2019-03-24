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"Çocuklarınıza 'Ne yedin?' değil, 'Ne öğrendin?' diye sorun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

OKEVED Genel Başkanı Sefa Özdemir Yılmaz: - "Velilerimiz okul öncesi eğitim alan çocuğunu okuldan aldığında 'Bugün ne yedin?' diye sormak yerine 'Bugün ne öğrendin?' diye sorsa velinin katılımıyla başarıyı daha da yakalamış olacağız" - "En önemli eğitim yaşı 2-6 yaştır. Bu yaş grubundaki çocuklarımız eğer okul öncesi eğitimi doğru bir şekilde alabilirlerse eğitimin diğer kademelerinde yüzde 70-80 başarı sağlanıyor"

SERVET TÜMER - Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneği (OKEVED) Genel Başkanı Sefa Özdemir Yılmaz, eğitimde başarının sağlanması için velilerin desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Velilerimiz okul öncesi eğitim alan çocuğunu okuldan aldığında 'Bugün ne yedin?' diye sormak yerine 'Bugün ne öğrendin?' diye sorsa velinin katılımıyla başarıyı daha da yakalamış olacağız." dedi.

3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu'na katılmak için Antalya'ya gelen Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya değişiyor, okulum gelişiyor" temasıyla düzenledikleri sempozyuma Türkiye, Finlandiya, İngiltere ve Almanya'dan bilim insanlarının katıldığını söyledi.

Türkiye'de okul öncesi eğitimin rotasını değiştirmek ve kurumlarda farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, okul öncesi eğitimde dört duvar arasından çocukları alıp, bilimsel çalışmalar yapmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Tematik hareket ederek çocukları doğaya çıkartmak gerektiğini düşündüklerini aktaran Yılmaz, fiziksel aktivitelerin gün geçtikçe azaldığını gördüklerini ifade etti.

Doğayla bütünleşerek okul öncesi eğitimin modelini farklılaştırmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda desteklerini aldıklarını bildirdi.

Bir okulun ayda en az bir defa doğayla buluşabilmesi gerektiğine değinen Yılmaz, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere buna herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

- "Okul öncesi eğitimde kişisel gelişime de dokunuyoruz"

Türkiye'de okul öncesi eğitimde veli ve okulların fiziki şartları açısından sorun yaşadıklarını savunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki en büyük sorunlardan birisi velinin okulların içerisine girmiş olması. Velinin gözünde bakıma daha fazla ağırlık verilmesinden dolayı eğitim çok fazla önemsenmiyor. En önemli eğitim yaşı 2-6 yaştır. Bu yaş grubundaki çocuklarımız eğer okul öncesi eğitimi doğru bir şekilde alabilirlerse eğitimin diğer kademelerinde yüzde 70-80 başarı sağlanıyor. Okul öncesi eğitimde kişisel gelişime de dokunuyoruz. Velilerimiz çocuğunu okuldan aldığında 'Bugün ne yedin?' diye sormak yerine 'Bugün ne öğrendin?' diye sorsa velinin katılımıyla başarıyı daha da yakalamış olacağız. Bizim daha çok velilerin desteğine ihtiyacımız var. Çocuğa doğru eğitimlerle doğru yaklaşarak en iyiyi vermek durumundayız.Veliler okulda sadece yırtma ve yapıştırma yapıldığını zannediyor. Bunlar da önemli ama bizler çocuğun gelişim alanlarına dokunmak zorundayız. Eğitim programlarını çocuğun işitsel ve görsel zekasına göre uyarlıyoruz. "

Okul öncesi eğitimde engelli öğrencilerin de kaynaştırma eğitimiyle sisteme dahil edildiğini kaydeden Yılmaz, her sınıfta bir engelli çocuğun olması ve o çocuğun kazanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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