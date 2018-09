"Çocuklarınıza okulla ilgili güzel anılarınızı anlatın"

ÖMER ÜRER - Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, ailelere, okula yeni başlayacak çocuklarına kendi eğitim hayatlarıyla ilgili güzel anılarını anlatmalarını tavsiye etti.

Prof. Dr. Ataoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orta ve lise çağındaki çocuklarda klinik olarak gözlenen okul adaptasyonu, uyum ve psikolojik davranış bozukluklarının sebebinin aileden kaynaklı olduğunu söyledi.

Aile ortamındaki huzursuzluğun, anne ve babanın kendi arasındaki ilişkinin bozuk olmasının, aile içindeki tartışma ortamının çocukların temel güven duygusunu zedelediğini dile getiren Ataoğlu, "Korku ve güven bütün canlılarda esastır. Bütün canlılar ve insanlar temel güven üzerine bir hayat inşa etmek isterler. Üzerlerindeki korkuyu atmış bir hayatı yaşamak isterler. Ailelerin her an bir parçalanma gibi bir korku yaratması, her an bir kavga ortamının oluşması çocukta temel güven ve yarınına güvenle bakacak ortamı bozmakta." diye konuştu.

Aile içindeki kavga ve dağılma endişesinin çocukta kaygı bozukluğu, güven kaybı ve ağır düşünce bozukluklarına yol açacağını anlatan Ataoğlu, psikolojik bozuklukların temelinde güvensizlik ve korku yattığını vurguladı.