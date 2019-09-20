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Çocuklarınızı gıdıklamayın! Eğlendiğini düşünüyor olabilirsiniz ama travmaya neden oluyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 20.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Yapılan bir anket çalışmasına göre ebeveynlerin yüzde 32'si bebeklerini gıdıklamaktan hoşlanıyor, yüzde 32'si buna tepkisiz yaklaşıyor, yüzde 36'sı ise bu hareketi yapmaktan hoşlanmıyor. Ancak birçoğumuz bunun bir zararı olmadığını düşündüğümüz için çocukları gıdıkladığımız zamanlar olmadı değil. Uzmanlara göre ise çocukları eğlendirmek için başka bir yol bulmamız gerekiyor.

Çocuklarınızı gıdıklamayın! Eğlendiğini düşünüyor olabilirsiniz ama travmaya neden oluyor

Sırf bir çocuğun kıkırdadığı, gıdıklanmaktan hoşlandıkları anlamına gelmiyor. Ancak anne babalar çocuklarının hoşlarına gittiği düşüncesiyle bu eylemi gerçekleştirmeye devam ediyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre bilim insanları gıdıklamanın komik bir şakaya gülerken yarattığı mutlu bir etkiyi oluşturmadığını buldular. Gıdıklama sadece bir kişinin gülüyor olduğu dışa dönük bir yanılsama yaratıyor.

Gıdıklanan kişi bu eylem esnasında kendi kontrolünü kaybediyor. Kontrol kazanma mücadelesi çocuk için küçük düşürücü olabilir ve ömür boyu hoş olmayan anılar bırakabilir. Yetişkinler çocukları gıdıklarsa, çoğunlukla eğlenmek isterler, ancak bu sonuçların zararlı olmayacağı anlamına gelmez.

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GIDIKLAMA, GEÇMİŞTE İŞKENCE YAPMAK İÇİN KULLANILIYORDU

Çin'deki Han Hanedanlığı döneminde, gıdıklama, iz bırakmadan soylulara işkence yapmanın bir yoluydu. Hem işkenceyi yapan iz bırakmıyordu hem de kişi kendine çabucak geliyordu. Antik çağda ise Japonlar "kusuguri-zeme" adını verdikleri gıdıklama yönetmiyle insanları öldürüyorlardı.

Kentucky Üniversitesi’nden Dr. Vernon R. Wiehe'in aktardığına göre, çocuklukta kardeşleri tarafından istismara uğrayan 150 yetişkin gıdıklamayı fiziksel istismar olarak gördü. Çalışma, gıdıklamanın, mağdurda nefes alamaması nedeniyle kusma ve bilinç kaybı gibi aşırı fizyolojik reaksiyonlara neden olabileceği sonucuna vardı.

ÇOCUK SİZE DURMANIZI SÖYLEYEMEYEBİLİR

Gıdıklama, durması zor olan kontrol edilemeyen kahkahalara neden olabilir. Sürekli gıdıklamanın neden olduğu kahkaha, gıdıklanan kişinin artık düzgün bir şekilde nefes alamayacağı ve zor bir durumda olduğunu söyleyemedikleri bir noktaya ulaşabilir. “Eğlenceli” olarak başlayan bir şey ciddi tıbbi komplikasyonlara neden olabilir. Michigan Üniversitesi Evrimsel Biyoloji Profesörü Dr. Richard Alexander’a göre , gıdıklama çok iyi bir baskınlık olabilir ve bunu izleyen gülme, boyun eğiciliği göstermenin evrimsel bir yoludur.

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ÖMÜR BOYU GÜVEN SORUNLARINA NEDEN OLABLİR

Alexander'a göre, birinin iradesini gıdıklamak aslında “büyük zihinsel acıya” neden olabilir. Dr. Richard Alexander’a göre birini iradesi dışında gıdıklamak aslında 'büyük zihinsel acıya' neden olabilir. Bazen bu acı bir ömür boyu güven sorununa neden olabilir.

BEBEĞİNİZE SENİ SEVİYORUM DEMENİN DAHA İYİ YOLLARI VAR

Ebeveynler genellikle çocukları için neyin iyi olduğunu bildiklerini ve deneyimlerinden gıdıklamanın normal olduğunu düşünüyorlar. Bununla birlikte, gıdıklama ve bağlamanın daha iyi yolları olduğu gerçeğini bilmenin çeşitli tuzakları göz önüne alındığında, gıdıklama yolundan kaçınmak daha iyidir. Ve herhangi bir nedenden dolayı gıdıklamak istiyorsanız, çocuktan izin almanız önerilir. Ebeveynler her zaman çocuğa dokunmadan veya vücutlarını etkileyen kararlar vermeden önce sormalıdır. Bir çocukla eğlenmenin ve bağ kurmanın pek çok yolu bulunuyor, lütfen onları deneyin.


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