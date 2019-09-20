Çocuklarınızı gıdıklamayın! Eğlendiğini düşünüyor olabilirsiniz ama travmaya neden oluyor

Sırf bir çocuğun kıkırdadığı, gıdıklanmaktan hoşlandıkları anlamına gelmiyor. Ancak anne babalar çocuklarının hoşlarına gittiği düşüncesiyle bu eylemi gerçekleştirmeye devam ediyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre bilim insanları gıdıklamanın komik bir şakaya gülerken yarattığı mutlu bir etkiyi oluşturmadığını buldular. Gıdıklama sadece bir kişinin gülüyor olduğu dışa dönük bir yanılsama yaratıyor.

Gıdıklanan kişi bu eylem esnasında kendi kontrolünü kaybediyor. Kontrol kazanma mücadelesi çocuk için küçük düşürücü olabilir ve ömür boyu hoş olmayan anılar bırakabilir. Yetişkinler çocukları gıdıklarsa, çoğunlukla eğlenmek isterler, ancak bu sonuçların zararlı olmayacağı anlamına gelmez.

GIDIKLAMA, GEÇMİŞTE İŞKENCE YAPMAK İÇİN KULLANILIYORDU

Çin'deki Han Hanedanlığı döneminde, gıdıklama, iz bırakmadan soylulara işkence yapmanın bir yoluydu. Hem işkenceyi yapan iz bırakmıyordu hem de kişi kendine çabucak geliyordu. Antik çağda ise Japonlar "kusuguri-zeme" adını verdikleri gıdıklama yönetmiyle insanları öldürüyorlardı.