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Çocuklarınızın ne izleyeceğini siz belirleyin

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2018 09:06 | Son Güncelleme

PIN ebeveyn koruması özelliği bulunduran Netflix Çocuk, Netflix izleme deneyimini çocuklara özel olarak sunan ve evin küçüklerinin favori dizi ve filmlerini kolayca bulmasını sağlayan bir bölüm. PIN ebeveyn koruması özelliği.

Çocuklarınızın ne izleyeceğini siz belirleyin

Burada çocuklarınız farklı yaş gruplarına yönelik hem eğlenceli hem eğitici yapımları güvenli bir şekilde izleyebiliyor. Bu profilde çocuklarının uygunsuz bir içerikle karşılaşmasını tamamen engellemek isteyen ebeveynler için ise Netflix’te bir de PIN ebeveyn koruması özelliği bulunuyor.

Belirleyeceğiniz PIN ile, çocuğunuzun belirli yetişkinlik düzeyinin üzerindeki içerikleri veya belirlediğiniz dizilerin ve filmlerin dışında bir şey izlememelerini sağlayabilirsiniz. Netflix ebeveyn denetimlerinin nasıl yapılacağına gelince...

ÇOCUĞUN YAŞINA UYGUN İÇERİKLERİ BELİRLEMEK

Herhangi bir profilde seçili yetişkinlik düzeyinin üzerindeki dizileri ve filmleri oynatmak için dört haneli bir PIN belirlemeniz yeterli. Bunun için bir web tarayıcısından Netflix ‘Hesap’ sayfanıza girin. Ayarlar bölümünde ‘Ebeveyn kontrolleri’ bağlantısını seçin. Netflix hesap parolanızı yazın. PIN alanına dört rakam girin (harf kullanmayın), bu PIN'iniz olacak. Sonra PIN koruma seviyenizi belirleyin: Küçük çocuklar (TÜMÜ), büyük Çocuklar (7+, bazıları 13+), gençler (13+) ve yetişkinler (16+ve 18+).

Ardından kaydet düğmesine tıklayın, hepsi bu kadar. Bundan böyle belirlediğiniz PIN koruma düzeyi dışında bir içerik oynatmak için PIN'inizi girmeniz gerekecek.

İSTEDİĞİNİZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ SEÇİN

Belirli diziler ve filmler için PIN korumasını aktive etmek içinse yine herhangi bir profilde girilmesi gereken dört haneli bir PIN belirleyin. ‘Hesap’ sayfanızdaki ebeveyn kontrolleri bağlantısında Netflix hesap parolanızı yazdıktan sonra dört rakamlı PIN’inizi girin. Dizi veya film adı girin kutusuna içeriğin adını yazarak ve belirdiğinde içeriğe tıklayarak o içerik için PIN koruması belirleyin. Son olarak kaydet düğmesine tıklayın.

Bu adımları tamamladıktan sonra miniklerin neleri izleyip izleyemeyeceklerinin kontrolü tamamen sizde olacak. Netflix hesabınızda PIN korumalı bir içerik oynatmaya çalışıldığında PIN girilmesi istenecek. Belirli bir filmi veya diziyi engellenmiş içerik listenizden kaldırmak isterseniz de ‘Ebeveyn Kontrol Ayarları’nda söz konusu içeriğin yanındaki X öğesini seçmeniz yeterli olacak.

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