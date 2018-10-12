Çocuklarınızın ne izleyeceğini siz belirleyin

Burada çocuklarınız farklı yaş gruplarına yönelik hem eğlenceli hem eğitici yapımları güvenli bir şekilde izleyebiliyor. Bu profilde çocuklarının uygunsuz bir içerikle karşılaşmasını tamamen engellemek isteyen ebeveynler için ise Netflix’te bir de PIN ebeveyn koruması özelliği bulunuyor.

Belirleyeceğiniz PIN ile, çocuğunuzun belirli yetişkinlik düzeyinin üzerindeki içerikleri veya belirlediğiniz dizilerin ve filmlerin dışında bir şey izlememelerini sağlayabilirsiniz. Netflix ebeveyn denetimlerinin nasıl yapılacağına gelince...

ÇOCUĞUN YAŞINA UYGUN İÇERİKLERİ BELİRLEMEK



Herhangi bir profilde seçili yetişkinlik düzeyinin üzerindeki dizileri ve filmleri oynatmak için dört haneli bir PIN belirlemeniz yeterli. Bunun için bir web tarayıcısından Netflix ‘Hesap’ sayfanıza girin. Ayarlar bölümünde ‘Ebeveyn kontrolleri’ bağlantısını seçin. Netflix hesap parolanızı yazın. PIN alanına dört rakam girin (harf kullanmayın), bu PIN'iniz olacak. Sonra PIN koruma seviyenizi belirleyin: Küçük çocuklar (TÜMÜ), büyük Çocuklar (7+, bazıları 13+), gençler (13+) ve yetişkinler (16+ve 18+).