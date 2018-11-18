Çocukluk hayali kemanı, 65 yaşında eline aldı

Sınıf arkadaşlarıyla iletişiminin çok iyi olduğunu dile getiren Durucu, "Çevremdeki herkes çok iyi tepki veriyor. Elimde keman görenler 'maşallah ne güzel öğreniyorsun' dediklerinde çok gururlanıyorum. Eşim, oğlum büyük destek oldu. Kemanımı da oğlum hediye etti. Hem boş durmayı sevmiyorum hem de unutkanlığa karşı beynimi çalıştırıyorum. Kursa geldiğim için mutluyum. Hocamız da çok ilgili. Ona da çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Keman öğrenmenin mutluluğunu yaşayan evli ve bir çocuk sahibi Durucu, azmi ve isteğiyle çevresindekilerin takdirini kazanıyor, sınıfındaki diğer 15 öğrenciye örnek oluyor.

- "Duygularımı kemanla ifade etmek mutlu ediyor"

Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığına işaret eden Durucu, şunları kaydetti:

"Hayallerimi belli yaştan sonra gerçekleştirdiğim için memnunum. Duygularımı kemanla ifade etmek beni mutlu ediyor. Mesela mutlu olduğum zaman neşeli bir parça, hüzünlü olduğumda ona göre parçalar çalıyorum. Mesleğim öğretmenlik olduğu için hem öğreniyorum hem öğretiyorum. Bu alanda da başarılı olursam çocuklara, gençlere, yaşlılara kurs vermek isterim."

Kursiyerlerden 10 yaşındaki Mehmet Ali Nezaket de keman çalmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Sabahat teyzeyi ilk gördüğümde öğretmen zannettim. O da bizim gibi öğrenciymiş. Hem çok şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Teneffüslerde bizimle ilgileniyor, şarkılar çalıyor, yanlışlarımızı söylüyor." dedi.

Keman öğretmeni Erol Polat da öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayarak, müziğin insanın kendisini ifade etme yolu olduğuna dikkati çekti.

Sanatın kişilik için önemine değinen Polat, "Biz 7'den 77'ye diye bir proje başlattık. Görüldüğü gibi her yaştan kursiyerlerimiz var. Bizim sınıfta da çok iyi bir etkileşim oldu. Sabahat teyze çocuklarla çok iyi anlaşıyor. Herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. İnsan isterse her şeyi yapabilir." ifadelerini kullandı.

