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Çocukluk hayali kemanı, 65 yaşında eline aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yaşayan emekli sınıf öğretmeni Nuriye Sabahat Durucu, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 65 yaşında keman çalmayı öğreniyor - Yaklaşık bir ay önce Şahinbey Belediyesine bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezinde keman kursuna başlayan Durucu, torunu yaşındaki çocuklarla eğitim alıyor - Nuriye Sabahat Durucu: - "Hayallerimi belli yaştan sonra gerçekleştirdiğim için memnunum. Duygularımı kemanla ifade etmek beni mutlu ediyor"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yaşayan emekli sınıf öğretmeni Nuriye Sabahat Durucu, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 65 yaşında keman çalmayı öğreniyor.

Müziğe ilgi duymasına rağmen bu yaşına kadar hayallerini erteleyen Durucu, yaklaşık bir ay önce Şahinbey Belediyesine bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezindeki keman kursuna başladı. Durucu, haftanın 5 günü 3'er saat torunu yaşındaki çocuklarla eğitim alıyor.

Keman öğrenmenin mutluluğunu yaşayan evli ve bir çocuk sahibi Durucu, azmi ve isteğiyle çevresindekilerin takdirini kazanıyor, sınıfındaki diğer 15 öğrenciye örnek oluyor.

Nuriye Sabahat Durucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokuldan beri müziğe ilgisi bulunduğunu, öğrenmenin yaşının olmadığını vurguladı. Durucu, "Çocuklarla birlikte eğitim alırken müziğe ilginin arttığını görüyorum. Çok hoşuma gidiyor." dedi.

Sınıf arkadaşlarıyla iletişiminin çok iyi olduğunu dile getiren Durucu, "Çevremdeki herkes çok iyi tepki veriyor. Elimde keman görenler 'maşallah ne güzel öğreniyorsun' dediklerinde çok gururlanıyorum. Eşim, oğlum büyük destek oldu. Kemanımı da oğlum hediye etti. Hem boş durmayı sevmiyorum hem de unutkanlığa karşı beynimi çalıştırıyorum. Kursa geldiğim için mutluyum. Hocamız da çok ilgili. Ona da çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

- "Duygularımı kemanla ifade etmek mutlu ediyor"

Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığına işaret eden Durucu, şunları kaydetti:

"Hayallerimi belli yaştan sonra gerçekleştirdiğim için memnunum. Duygularımı kemanla ifade etmek beni mutlu ediyor. Mesela mutlu olduğum zaman neşeli bir parça, hüzünlü olduğumda ona göre parçalar çalıyorum. Mesleğim öğretmenlik olduğu için hem öğreniyorum hem öğretiyorum. Bu alanda da başarılı olursam çocuklara, gençlere, yaşlılara kurs vermek isterim."

Kursiyerlerden 10 yaşındaki Mehmet Ali Nezaket de keman çalmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Sabahat teyzeyi ilk gördüğümde öğretmen zannettim. O da bizim gibi öğrenciymiş. Hem çok şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Teneffüslerde bizimle ilgileniyor, şarkılar çalıyor, yanlışlarımızı söylüyor." dedi.

Keman öğretmeni Erol Polat da öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayarak, müziğin insanın kendisini ifade etme yolu olduğuna dikkati çekti.

Sanatın kişilik için önemine değinen Polat, "Biz 7'den 77'ye diye bir proje başlattık. Görüldüğü gibi her yaştan kursiyerlerimiz var. Bizim sınıfta da çok iyi bir etkileşim oldu. Sabahat teyze çocuklarla çok iyi anlaşıyor. Herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. İnsan isterse her şeyi yapabilir." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Keman öğretmen Sabahat

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