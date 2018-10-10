CoD: Black Ops 4 sistem gereksinimleri açıklandı!

12 Ekim 2018'de resmi olarak PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek olan Call of Duty: Black Ops 4'ün resmi sistem gereksinimleri belli oldu.

İlk defa bir hikaye modu olmadan oyuncuların karşısına çıkacak olan Black Ops 4, Fortnite ve PUBG yapımlarına da rakip olarak geliyor.

Özellikle PC kullanıcılarına detaylı grafik ayarları ve benchmark aracı sunacak olan yapımcılar, oyuncuların sabit FPS değerleri alabilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Genel olarak sistem gereksinimlerine göz atacak olursak;

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit) İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i3 4340 Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM – Shader Model 5.0) Bellek: 8GB RAM Çözünürlük: 720p Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS Video Ayarları: Düşük Depolama Alanı: 55 GB Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) İşlemci: Ryzen 5 1600x, Intel Core i5-2500K Ekran Kartı: AMD RX 580 /AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB Bellek: 12 GB RAM Çözünürlük: 1080p Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS Video Ayarları: Yüksek Depolama Alanı: 55 GB Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Ek olarak oyunun ilk gün güncellemesinin 55 GB olacağı da gelen bilgiler arasında. Bu yüzden şimdiden sistem üzerinde kendinize boş alan yaratmaya başlamanızı öneririz. Oyunun toplam boyutu ise 105 GB olacak. Kotaları dibine kadar sömürmeye hazır mısınız? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

