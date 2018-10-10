CoD: Black Ops 4 sistem gereksinimleri açıklandı!

12 Ekim 2018'de resmi olarak PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek olan Call of Duty: Black Ops 4'ün resmi sistem gereksinimleri belli oldu.
İlk defa bir hikaye modu olmadan oyuncuların karşısına çıkacak olan Black Ops 4, Fortnite ve PUBG yapımlarına da rakip olarak geliyor.
Özellikle PC kullanıcılarına detaylı grafik ayarları ve benchmark aracı sunacak olan yapımcılar, oyuncuların sabit FPS değerleri alabilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Genel olarak sistem gereksinimlerine göz atacak olursak;
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i3 4340
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM – Shader Model 5.0)
Bellek: 8GB RAM
Çözünürlük: 720p
Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS
Video Ayarları: Düşük
Depolama Alanı: 55 GB
Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Ryzen 5 1600x, Intel Core i5-2500K
Ekran Kartı: AMD RX 580 /AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB
Bellek: 12 GB RAM
Çözünürlük: 1080p
Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS
Video Ayarları: Yüksek
Depolama Alanı: 55 GB
Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
Ek olarak oyunun ilk gün güncellemesinin 55 GB olacağı da gelen bilgiler arasında. Bu yüzden şimdiden sistem üzerinde kendinize boş alan yaratmaya başlamanızı öneririz. Oyunun toplam boyutu ise 105 GB olacak. Kotaları dibine kadar sömürmeye hazır mısınız? - Ünsal Sarıtoprak
Kaynak: Teknolojioku
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