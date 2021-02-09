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Codemasters ile bitmedi: Electronic Arts şimdi de Glu Mobile’ı satın alıyor!

09.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Codemasters ile bitmedi: Electronic Arts şimdi de Glu Mobile’ı satın alıyor!

Electronic Arts, iOS ve Android mağazasında bulunan Kim Kardashian: Hollywood'un yayıncısı Glu Mobile'ı satın almak için sözleşme imzaladı. Anlaşma şartlarına göre EA, Glu'yu 2.1 milyar dolara satın alacak.

Electronic Arts, FIFA, The Sims ve Need for Speed gibi popüler oyun serilerinin arkasındaki isim. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden olan ABD merkezli Electronic Arts (EA) bu kez geliştirdiği yeni bir oyun ile gündeme gelmedi. Electronic Arts'ın gündeme gelme nedeni, tıpkı kendisi gibi bir oyun şirketi olarak faaliyet gösteren ve mobil oyunlara odaklanan Glu Mobile oldu.

ELECTRONİC ARTS GLU MOBİLE İÇİN EL SIKIŞTI

Glu Mobile, Tap Sports Baseball, Diner Dash Adventures ve Kim Kardashian'ın şöhrete uzanan yolculuğunu anlatan Kim Kardashian: Hollywood oyununun yayıncısı olarak tanınıyor. Ancak Electronic Arts'ın resmi açıklamasına göre, Glu Mobile artık Electronic Arts'ın bünyesine katılacak. Electronic Arts, bu satın alma işlemi için 2.4 milyar dolarlık bir ödeme yapacak.

EA-Glu Mobile arasındaki anlaşma ile ilgili olarak Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, "Mobil, dünyanın en büyük oyun platformu olarak büyümeye devam ediyoruz ve Glu’nun oyunlarının ve yeteneklerinin eklenmesiyle mobil işimizin boyutunu ikiye katlıyoruz. Oyuncularımız için daha heyecan verici deneyimler sunacağız" ifadelerini kullandı.

CODEMASTERS'I DA SATIN ALMIŞTI

Electronic Arts, 2020'nin aralık ayında Codemasters'ı satın aldığını duyurmuştu. EA, bu anlaşma için 1.2 milyar dolarlık bir ödeme gerçekleştireceğini paylaşmıştı. Codemasters ise ünlü yarış oyunu Dirt 5'in yayıncısı ve geliştiricisi olarak biliniyor.

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