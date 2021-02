Codemasters ile bitmedi: Electronic Arts şimdi de Glu Mobile’ı satın alıyor!

Electronic Arts, FIFA, The Sims ve Need for Speed gibi popüler oyun serilerinin arkasındaki isim. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden olan ABD merkezli Electronic Arts (EA) bu kez geliştirdiği yeni bir oyun ile gündeme gelmedi. Electronic Arts'ın gündeme gelme nedeni, tıpkı kendisi gibi bir oyun şirketi olarak faaliyet gösteren ve mobil oyunlara odaklanan Glu Mobile oldu.

Glu Mobile, Tap Sports Baseball, Diner Dash Adventures ve Kim Kardashian'ın şöhrete uzanan yolculuğunu anlatan Kim Kardashian: Hollywood oyununun yayıncısı olarak tanınıyor. Ancak Electronic Arts'ın resmi açıklamasına göre, Glu Mobile artık Electronic Arts'ın bünyesine katılacak. Electronic Arts, bu satın alma işlemi için 2.4 milyar dolarlık bir ödeme yapacak.

Looking forward to welcoming the Glu Mobile team to Electronic Arts, and to creating the industry’s best mobile team together! @glumobile https://t.co/9vQxuhzO81