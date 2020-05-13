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Çoğu kişinin aklına gelmiyor! Bundan sonra taraklarınızı da sıklıkla yıkamaya başlayacaksınız

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Muhtemelen makyaj için kullanılan fırçalar sıklıkla temizleniyor. Peki ya saç fırçaları? Kendini temizlik gurusu olarak tanıtan Sophie Hinchliffe'e göre, saç fırçalarının temizliği göz ardı ediliyor. Sophie, 'bu görüntüyü gördükten hemen sonra saç fırçalarınızı temizlemek için harekete geçeceksiniz' diyor.

Çoğu kişinin aklına gelmiyor! Bundan sonra taraklarınızı da sıklıkla yıkamaya başlayacaksınız

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisine sık sık etkili temizliğin püf noktalarını anlatan Sophie Hinchliffe, bu kez güzellik rutinimizde yer alan saç fırçlarına yer verdi.

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'Muhtemelen güzellik çekmecenizde en çok kullanılan eşyalardan biridir ancak dürüst olalım, saç fırçanızı gerçekten kaç kez temizlediniz?' diyen Sophie, 'bu görüntüyü gördükten sonra saç fırçanızı temizlemek bugün öncelik listenizde olacak' diye ekliyor.

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Hinch, karantina sırasında saç fırçalarınızı temizlemek için vaktinizin bol olacağını düşünüyorum diyerek ilk olarak fırça üzerinde biriken saçları dişli bir tarakla temizlemeye başlıyor. Sonra, tüm fırçaları lavaboya koyup, sıcak suyla kaplıyor. Hinch, bu noktada kaynar su kullanılmamasını öneriyor. Daha sonra, fırçaların üzerinde gizlenen bakterileri öldürmek için bir çorba kaşığı sıvı deterjan ve bir çorba kaşığı beyaz sirke ekliyor.

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Bir saat boyunca bu karışım içinde taraklarını bekleten kadın berrak suyun saatler sonra bulanık kirli bir görünüme büründüğünü gösteriyor.

'ENFEKSİYONA BİLE NEDEN OLABİLİR'

Bununla birlikte dermatolog Sejal Shah verdiği demeçte, "Tüm güzellik aletleriniz gibi saç fırçaları da tekrar tekrar kullanımla kirleniyor, özellikle de saçınızda şekillendirici ürünler kullanıyorsanız. Saç fırçanızdaki bakteri birikimi enfeksiyona bile yol açabilir' diyerek uyarılarda bulundu.

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