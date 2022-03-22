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  4. Çok acı anlar! Babasına böyle seslendi: Gel, beni de öldür…

Çok acı anlar! Babasına böyle seslendi: Gel, beni de öldür…

22.03.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kızının gözleri önünde eşi tarafından öldürülen Fadime Koca’nın cenazesi toprağa verildi. Cenaze töreninde yaşanan anlar ise yürek yaktı. Annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan uzman çavuş olan oğlu Resul Koca firari babasına seslenerek ‘gel beni de öldür, gel!’ diyerek feryat etti. . Ayakta durmakta zorlanan Resul Koca'ya arkadaşları destek oldu.

Çok acı anlar! Babasına böyle seslendi: Gel, beni de öldür…

Kadın cinayeti haberlerine her geçen gün bir yenisi daha eklenirken Adana’da eşi Fahri Koca tarafından öldürülen Fadime Koca’nın cenazesi toprağa verildi. Cenazede yaşanan anlar ise yürekleri sızlattı. Fahri Koca'nın (45), barışma teklifini reddettiği için av tüfeğiyle kızının gözü önünde öldürdüğü eşi Fadime Koca'nın (45) cenazesi toprağa verildi. Annesinin cenaze töreninde gözyaşı döken uzman çavuş oğulları Resul Koca (23) firari babasına "Gel beni de öldür, gel. Ben sensiz nasıl yaşayacağım anne?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir lokantada bulaşıkçılık yapan 4 çocuk annesi Fadime Koca, işsiz eşi Fahri Koca ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu gerekçesiyle bir süre önce evi terk etmişti. Çocuklarını da yanına alan Fadime Koca, kiraladığı evde oturmaya başladı.

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Eşini eve dönmesi için ikna konuşmaları yaptığı öne sürülen Fahri Koca, kızı Nilüfer (20) ile marketten dönen Fadime Koca'yı av tüfeğiyle başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı Nilüfer Koca ise sinir krizi geçirdi. Fadime Koca’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kayıplara karışan Fahri Koca'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bu arada, Fahri Koca'nın daha önce de eşiyle tartıştığı için oturdukları evi yakmaya kalkıştığı öne sürüldü.

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POLİS EKİPLERİ MEZARLIKTA ÖNLEM ALDI

Fadime Koca'nın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fahri Koca'nın, cenaze törenine katılma ihtimaline karşı çevrede geniş çaplı önlem aldı. Koca'nın saklanabileceği adreslere baskınlar yapan ekiplerin çemberi daralttığı öğrenildi.

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'GEL BENİ DE ÖLDÜR, GEL'

Koca'nın cenaze törenine katılan çocukları ve yakınları ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Koca çiftinin uzman çavuş oğulları Resul Koca (23) "Gel beni de öldür, gel" diyerek babasına tepki gösterdi. Ayakta durmakta zorlanan Resul Koca'ya arkadaşları destek oldu. Fadime Koca'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Adana
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