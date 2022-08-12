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Çok acı olay! Kocaeli'de hamile kadını bıçakladı, bebeği kurtarılamadı

12.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yolda yürürken kendisinden para isteyen kişi tarafından bıçaklanan hamile kadının bebeği sezaryenle alındı ancak 6,5 aylık bebek 5 gün sonra yaşamını yitirdi. hafif zihinsel engelli olduğu belirtilen G.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken dehşeti yaşayan Kunduz İsmailova, , "Benden para istedi, 'Param yok abi' dedim. Elimde bozuk olarak 5-6 lira vardı onu verdim. 100 lira istedi. Bende 'yok' deyince bıçakladı. Ondan sonra kaçtı gitti'' diyerek başına gelen olayı anlattı.

Çok acı olay! Kocaeli'de hamile kadını bıçakladı, bebeği kurtarılamadı

Olay, 4 Ağustos günü Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’ndeki stadyumun bahçesinde meydana geldi. Osman Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Kunduz İsmailova, evine giderken yanına gelen kişi tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gebze'de bir özel hastaneye kaldırılan 6,5 aylık hamile Kunduz İsmailova'nın bebeği, iç kanama nedeniyle sezaryenle alınarak kuvöze kondu. Ancak bebek, salı günü yaşamını yitirdi. Bebeğin cenazesi Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kunduz İsmailova ise hayati tehlikeyi atlattı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan hafif zihinsel engelli olduğu belirtilen G.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

100 LİRA İSTEDİ 'YOK' DEYİNCE BIÇAKLADI

Bir uzman askerle evli olan, ancak işlemler nedeniyle resmi nikahları olmayan Kunduz İsmailova, olay günü 3 kişinin kendisini takip ettiğini belirterek, "Benden para istedi, 'Param yok abi' dedim. Elimde bozuk olarak 5-6 lira vardı onu verdim. Poşetimi vermemeye çalıştım, 'Beni evden attılar. Para verir misin bana?' dedi. Param yok dedim, o 5-6 lirayı da almayıp 100 lira istedi. Bende 'yok' deyince bıçakladı. Ondan sonra kaçtı gitti. Arkadaşları da arkasından gitti" dedi.

Kunduz İsmailova'nın ablası Yıldız İsmailova, kardeşinin hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

bicaklanan-kadinin-sezaryenle-alinan-bebegi-kurtarilamadi_9672_dhaphoto2
bicaklanan-kadinin-sezaryenle-alinan-bebegi-kurtarilamadi_9672_dhaphoto3

(DHA)

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