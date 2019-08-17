Çok ciddi uyarı! Merdiven altı estetik gözünüzü kaydırabilir

Op. Dr. Ahmet Aydın, 'Merdiven altı kliniklerde yapılan botoks ve dolgu gibi işlemler sonrası ağız köşesinde düşme ve kayma, kaş asimetrisi, göz kapağında görmeyi etkileyecek düzeyde düşüklük hatta çift görme gibi birçok problem görülebiliyor' dedi.

Son yıllarda artan botoks ve dolgu gibi cerrahi dışı estetik girişimlere duyulan ilgiye dikkati çeken Op. Dr. Aydın, 'Popülerlik kazanması maalesef uygun olmayan yerlerde, uygun olmayan kişilerce bu işlemlerin yapılması ile sonuçlandı. Dolgu, botoks, prp, mezoterapi gibi cerrahi olmayan estetik girişimler yalnızca klinik, hastane ve muayenehane ortamında bir Dermatoloji veya Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı tarafından yapılmalı. Güzellik salonları, kuaförler, masaj salonları gibi yerlerde bu estetik müdahalelerin yapılması kanunen uygun değil' bilgisini verdi.

'ENFEKSİYON RİSKİ VAR'

Op. Dr. Aydın, uygun koşullarda yapılmayan uygulamaların enfeksiyona neden olabileceğini belirterek “Uygun olmayan yerlerde, uygun olmayan kişilerce yapılan işlemler sonrası enfeksiyon başta olmak üzere her türlü problemin ortaya çıkabileceği unutulmamalı. Hastalar işlem öncesi kullanılacak olan malzemenin markasını, son kullanma tarihini hatta uygulayacak olan kişinin uzmanlık diplomasını sorgulamaktan çekinmemeli. Bununla birlikte uygulanacak olan malzemenin yalnızca kendileri için kullanılacağından da emin olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.