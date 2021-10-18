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Cildiniz mahvolabilir! Siz de makyaj yapmak zorunda kalıyorsanız bunlara dikkat edin!

18.10.2021 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her zaman şık, güzel ve bakımlı olmayı kim istemez? Makyaj yaparak bu şıklığı elde etmek oldukça kolay. Bu yüzden de kadınların büyük çoğunluğu makyaj yapmadan bir gün bile geçirmek istemiyor. Peki sürekli yapılan makyajın cilt sağlığı üzerinde ne gibi etkilerinin olduğunu biliyor musunuz? İşte sık sık makyaj yapmanın ciltte yarattığı etkiler...

Cildiniz mahvolabilir! Siz de makyaj yapmak zorunda kalıyorsanız bunlara dikkat edin!

Makyaj yapmak, birçok kadının vazgeçilmez rutinlerinden biri. İş nedeniyle makyaj yapmak zorunda olan kadınlar olsa da, çoğu kadın makyajsız bir halde güne başlamak istemiyor. Ancak her şeyin fazlasının zararlı olduğu gibi fazla makyajın da cilt için pek çok zararı var. Çok fazla yapılan makyajın ciltte yarattığı etkileri sizler için araştırdık. Gelin, birlikte inceleyelim.

MAKYAJIN CİLT SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ NELERDİR?

  • Fondöten, kapatıcı, makyaj bazı gibi ürünler sık kullanıldığında ve uzun süre ciltte kaldığında, gözeneklerde kir ve bakterilerin hapsolmasına neden olur. Gözeneklerin kapanması da cildin nefes almasını engeller.

  • Nefes alamayan cilt bir süre sonra tahriş olur, iltihaplanır, erken yaşlanır, sivilce ve akneye zemin hazırlar.

  • Uzun süre makyajla kalmak, özellikle de makyajla uyumak cildin kurumasına neden olur. Fondöten gibi ürünler cildin nemini emer ve pullanmasına yol açar.

  • Ciltte kalan makyaj tabaksı ince kırışıklıklara yerleşerek artmalarına neden olur. Bu ürünler genellikle basit temizleme işlemleriyle çıkmadığı için kırışıklıkların derinleşmesine yol açar.

  • Ayrıca makyaj yaparken özellikle göz çevresine karşı sert davranmak da kırışıklıkların artmasına neden olan diğer bir faktör. Bu nedenle yoğun makyaj yapmak yerine, az ama öz uygulamalarla çarpıcı makyaj yapma tüyolarından yararlanabilirsiniz.

  • Çok fazla makyaj yapmak cilt lekelerinin oluşumuna neden olabilir.

  • Ciltte uzun süre kalan makyaj ürünleri sıradan temizleyicilerle çıkmadığı için cildinizde kalmaya devam eder. Bu durum da cildin parlamasına ve yağ dengesinin bozulmasına sebep olur.

  • Bazı makyaj ürünlerinde, uzun süre maruz kalınması halinde, hormon işleyişine zarar veren maddeler bulunur. Bu yüzden kalitesiz ürünler kullanmamak gerekir.

MAKYAJIN CİLDE ZARAR VERMESİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİRSİNİZ?

  • Makyaj yapmaya erken yaşlarda başlamayın.

  • Doğal, ağır metal içermeyen, sağlığa zararlı maddeleri içermeyen, kaliteli ve cildinizin nefes almasına izin veren ürünleri tercih edin.

  • Makyajı cildinizde uzun süre bekletmeyin ve kesinlikle makyajla uyumayın. Mutlaka vitamin içeren nemlendirici kullanın.

  • Düzenli olarak cilt bakımı yapın.

  • Belirli aralıklarla makyaj yapmayın ve cildinizi dinlendirin.
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