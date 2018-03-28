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Ünlü mankene eleştiri yağıyor! 'Çok güzelsin ama burnun nerede?'

Esra Çeliksoy Esra Çeliksoy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 28.03.2018 13:59 | Son Güncelleme

Eski top model Naomi Campbell’ın burnunu fazla küçülttüğü Photoshop’lu fotoğrafına hayranları “Burnun nerede Naomi?” şeklinde tepki göstererek kendini tanınmaz hale getirdiğini söyledi.

Ünlü mankene eleştiri yağıyor! 'Çok güzelsin ama burnun nerede?'

Naomi Campbell, fotoğrafına yaptığı aşırı Photoshop müdahalesiyle gündemde.

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47 yaşındaki eski top model, Instagram’ında paylaştığı bu makyajsız fotoğrafında burnunu olduğundan daha küçük hale getirdiği ve cilt rengini açtığı için eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Pek çok takipçisi, Campbell’a, “Çok güzelsin ama burnun nerede”, "Bu sana benzemiyor" benzeri yorumlar yazdı. Kim Kardashian ve Yolanda Hadid gibi takipçileri ise “Harikasın! İşte mükemmellik” yorumunda bulundu.

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Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen ve bugüne kadar pek çok büyük markanın reklam yüzü olan Campbell, sıkılgan biri olduğunu öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Naomi Campbell Photoshop

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