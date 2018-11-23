Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

TEK AMACIMIZ BOŞALMAK

Aslında konuya önce “neler yapıyoruz?” ile başlamak daha doğru. Aklımıza geldikçe yapıyoruz, planlamıyoruz, hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yer-mekan bizim için fark etmiyor. Mesela banyoya girdiğimizde aklımıza ilk gelen hemen mastürbasyon yapmak geliyor. Sanki bu şart bir durummuş gibi düşünmeden hareket ediyoruz. Sadece tek amacımız boşalmak oluyor. Boşalma hissi geldiğinde hemen boşalıyoruz.

ERKEN BOŞALMA-SIK MASTÜRBASYON DÖNGÜSÜ

Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer konu, erken boşalma sorunu yaşayanlarla sürekli mastürbasyon yapanların döngüsünün birbirine benzer olduğu. Biz diyoruz ki, erken boşalan insanlar bir süre sonra cinsel isteksiz oluyor. Çok mastürbasyon yapan hastalarda ise cinsel isteksizlik değil ama daha çok mastürbasyon yapma arzusu doğuyor.

Peki bu iki zıt durum neden oluyor? Genel bir cinsel döngü vardır. Bu ortalama 15-20 dakikalık süre iken erken boşalma sorunu yaşayanlar bu haz kısmını sadece 30 saniye, belki 1-2 dakika olabilir. Bu durum da karışınızdaki partnerinizi mutsuz ediyor. Haliyle siz de cinsel anlamda isteksiz hale geliyorsunuz.