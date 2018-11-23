Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

TEK AMACIMIZ BOŞALMAK
Aslında konuya önce “neler yapıyoruz?” ile başlamak daha doğru. Aklımıza geldikçe yapıyoruz, planlamıyoruz, hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yer-mekan bizim için fark etmiyor. Mesela banyoya girdiğimizde aklımıza ilk gelen hemen mastürbasyon yapmak geliyor. Sanki bu şart bir durummuş gibi düşünmeden hareket ediyoruz. Sadece tek amacımız boşalmak oluyor. Boşalma hissi geldiğinde hemen boşalıyoruz.
ERKEN BOŞALMA-SIK MASTÜRBASYON DÖNGÜSÜ
Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer konu, erken boşalma sorunu yaşayanlarla sürekli mastürbasyon yapanların döngüsünün birbirine benzer olduğu. Biz diyoruz ki, erken boşalan insanlar bir süre sonra cinsel isteksiz oluyor. Çok mastürbasyon yapan hastalarda ise cinsel isteksizlik değil ama daha çok mastürbasyon yapma arzusu doğuyor.
Peki bu iki zıt durum neden oluyor? Genel bir cinsel döngü vardır. Bu ortalama 15-20 dakikalık süre iken erken boşalma sorunu yaşayanlar bu haz kısmını sadece 30 saniye, belki 1-2 dakika olabilir. Bu durum da karışınızdaki partnerinizi mutsuz ediyor. Haliyle siz de cinsel anlamda isteksiz hale geliyorsunuz.
PLANLI HAREKET EDİN
Hadi şimdi bunu mastürbasyona uyarlayalım. İlk etapta önce fantezi dünyanızı genişletmeniz gerekir. Yatağa uzanırsınız, fantezi kurarsınız, boşalma isteği geldiğinde hemen boşalmazsınız. Yani bunun bir plan ve programı vardır. Bu da ortalama 20 dakikalık bir süredir.
Fakat sık mastürbasyon yapan kişilerde şöyle bir sorun oluyor. Belki kimse duymasın diye bir anda oldu bittiye getirmek istiyorsunuz ya da karşınızda partneriniz olmadığı için memnun etmeniz gereken biri de olmuyor. Bu sefer çok kısa zamanda boşalmış oluyorsunuz. Süre çok kısa olduğu için isteğiniz sizi tatmin etmiyor. Tekrar tekrar yapmak istiyorsunuz.
Özetle çok çok sık mastürbasyon yapmanın ilk nedeni uygun mastürbasyon yapmamak, ikinci nedeni de çok kısa süre haz almak. Bu da beynin bunu devamlı istemesine neden oluyor. Bu da bir süre sonra davranış bozukluğu haline geliyor.
Op. Dr. Berk Karataş
Üroloji Uzmanı
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