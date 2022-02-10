HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbullulara su müjdesi! "Çok mutluyuz" diyerek açıkladı: Rekor seviyeye ulaştı

İstanbullulara su müjdesi! "Çok mutluyuz" diyerek açıkladı: Rekor seviyeye ulaştı

10.02.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki barajlar, son yağışların ardından rekor seviyelere çıktı. Bazı barajların doluluk nedeniyle taştığını, bazılarının ise taşmak üzere olduğunu söyleyen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, "Melen'den su transferini durdurmuş durumdayız. Bu taşkınlara yönelik olarak da tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

Yaz ayları gelince su sıkıntıları ortaya çıkan İstanbul, şu günlerde iyice rahatlamış görünüyor. Son yağışlardan sonra neredeyse her baraj tamamen dolarken, bazılarının ise taştığı belirtildi. Konuyla ilgili önlemler alındığını belirten İSKİ müdürü, Melen'den su akışının durdurulduğunu belirtti.

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde yağan kuvvetli kar ve bu hafta başı etkili olan yağmurla barajlarda doluluk oranı rekor seviyede arttı. Salı günü kuvvetli yağış barajlardaki doluluk oranına yüzde 8'den fazla katkı yaptı. Bugün doluluk yüzde 79.14 olarak ölçüldü.

Artış nedeniyle Melen Barajı'ndan transfer edilen su da durduruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, son durumu anlattı.

"BİR GÜNDE YÜZDE 10 ARTIŞ OLDU"

Barajlardaki doluluk oranını nedeniyle "Çok mutluyuz" diyen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu taşan barajların da olduğunu ifade etti.

Mermutlu, "Bu barajlarımızdan bir kısmı şu an taşıyor. Elmalı Barajı ve Istranca'ndaki 5 barajımız taşıyor. Taşmak üzere olan barajlarımız da var. Ömerli Barajı bunlardan biri. Ömerli Barajı yüzde 95 mertebelerinde doldu. Bu yüzden Melen'den su transferini durdurmuş durumdayız. Bu taşkınlara yönelik olarak da tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.

iski-genel-muduru-bazi-barajlar-tasti-melenden-su-akisini-durdurduk_1752_dhaphoto7

"SAZLIDERE'NİN METREKARESİNE 57 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Salı günü meydana gelen yağışlarla ilgili konuşan Mermutlu, "Ömerli Barajı'na 24 saat içerisinde metrekaresine 46 kilogram, Terkos'a 32 kilogram, Büyükçekmece'ye 40 kilogram, Sazlıdere'ye 57 kilogram yağış düştü. Bunun etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

"GELECEK YAĞIŞLAR İLE RAKAMLAR DAHA ÇOK YÜKSELECEK

Barajlardaki doluluk oranının daha da fazla artacağını söyleyen Mermutlu, "Geçen yıl bugün doluluk oranımız yüzde 45, 2020'de yüzde 60 ama bugün yüzde 78 olarak tespit edildi. Geçtiğimiz iki yıla göre, doluluk oranımız daha yüksek. Gelecek yağışlar ile rakamların daha çok yükseleceğini tahmin ediyorum" diye konuştu. (DHA)

Öte yandan bugün yapılan ölçümlerde barajlardaki su seviyesi yüzde 79.14 tespit edildi.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları ise şöyle:

fn

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Adalar mesajı! "Vazgeçmezlerse..."Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Adalar mesajı! "Vazgeçmezlerse..."
9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

İlginizi Çekebilir

Meriç Erkan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Meriç Erkan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.