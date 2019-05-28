Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Adana merkezli 17 ilde 27 askere yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şafak vakti adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında emekli, ihraç edilmiş ve aktif olarak görev yapan askerler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılardan birinin Somalili olduğu öğrenildi.

BİR OPERASYON DAHA



Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü- ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşıldı.