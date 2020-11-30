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Çok seksi görünüyor ama kullanırken dikkat! Bunlara göz atmadan...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Moda akımlarının hızla değişmesinin yanında büyük kitleleri etkisi altına alması ile birlikte file çorap ile yapılan kombinlerin sayısında artış yaşandı. Hatta bir dönem file çorap furyası öyle çılgın bir noktaya dayandı ki her kombinde bu örümcek ağı görüntüsüne rastlamaya başladık. File çorapları yırtık pantolonlar, çorap çizmeler, etekler, elbiselerden derken baktığımız her yerde görmeye başladık.

Çok seksi görünüyor ama kullanırken dikkat! Bunlara göz atmadan...

File çorap, son dönemde popülerliğini arttıran önemli bir moda detayıdır. Özellikle televizyonda yayınlanan moda programlarındaki "kombin yorumcuları" sayesinde file çoraba hak ettiği itibarı iade edilmiştir. Önceki yıllarda file çorap sadece dikkat çekmek isteyenlerin ve metal müzik sevenlerin tercihiydi. Toplum tarafından file çorap giyenlere karşı gayriciddi bir muamele uygulanıyordu.

Klasik kıyafetlerin kombinlerinde görmeye alışık olmadığımız file çoraplar plazalara hızlı bir giriş yapmıştır. Peki, file çoraplar ile kombin nasıl yapılabilir? File çoraplar ile yapılabilecek kombinler için tüyolar...

FİLE ÇORABIN HİÇ BİLİNMEYEN TARİHİ

File çorap modanın kalbinin sol odacığının sahibi Paris'te ortaya çıkmıştır. 1800'lü yılların sonunda eğlence hayatının tavan yaptığı Paris geceleri fiile çorabın beşiği olmayı başarmıştır. Fransız kültürünün gösterişli halini sembolize eden Moulin Rouge (Kırmızı Değirmen) kabaresinde ilk kez file çorap kullanılmıştır. Kabarede rol alan cancan dansçı kadınların file çorap ile daha çok dikkat çektiği hemen anlaşılmıştır. O tarihten sonra file çorap insanların kafasında kadınsılık, çekicilik, seksapalite ve iddia olarak kodlanmıştır.

FİLE ÇORAP İLE KOMBİN ÖNERİLERİ

File çoraplar piyasaya ilk sürüldüğü andan itibaren değişik etaplarda ve renklerde çok çeşitlendirilmiştir. File çorap ile doğru kombini yapmak için ilk adımda vücudunuzu özellikle de bacaklarınızı iyi tanımanız gerekir.

Bacaklarınız kısa veya kalın ise file çorap seçiminiz mutlaka küçük, ince delikli modellerden yana olmalıdır.
Bacaklarınız çok ince bir yapıya sahip ise file çorap seçiminiz mutlaka büyük delikli modellerden yana olmalıdır.
File çorapları şık ve seksi kombinlerinizde kullanabileceğiniz gibi rahat ve spor kıyafetleriniz ile de kolayca tamamlayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı konuşturup bambaşka kombinlere imza atmak kısmında tamamen özgürsünüz. Sizler için file çorabın yaygın kullanıldığı kombinleri derledik:

Kot Pantolon + File Çorap

Sosyal medyada en çok karşılaştığınız kombin kot pantolon ve file çoraptır. Bu kombini yaparken yırtık jean kullanmak daha dikkat çekici bir görüntü kazanmanızı sağlar. Yırtık jean üzerine daha az dikkat çeken basit tişörtleri kullanmak şık bir dokunuş olacaktır. Bel kısmından file çorabın gözükmesini sağlayacak crop top giyerek kombine modern bir hava katabilirsiniz.

Makosen Ayakkabı + File Çorap

Makosen ayakkabının maskulen görüntüsünü file çorap ile snobe edebilirsiniz. Üstelik iş kombinlerinizde bu ipucunu sıklıkla kullanabilirsiniz. Kumaş pantolon ve gömlek ile plaza yıldızı olabilirsiniz.

Spor Ayakkabı + File Çorap

File çorabı yalnızca şık ve klasik kombinler ile kullanabileceğinizi zannettiyseniz oldukça yanıldınız. Dilediğiniz spor ayakkabı ile file çorabı eşleştirebilirsiniz. Kot ya da kumaş pantolon hatta eşofman ile bile görünümü tamamlayabilirsiniz.

Elbise + File Çorap

Düz renk ve sade bir elbise ile file çoraplarla günlük tarzınıza değişik bir hava katabilirsiniz. Dilerseniz bu kombini bootieler ile ya da asker botlarıyla da tamamlayabilirsiniz.

Topuklu Ayakkabı + File Çorap

Feminen ve şık bir görüntünün yeni adresi; topuklu ayakkabı ve file çorap birlikteliğidir. Gece kıyafetleriyle bu kombini destekleyebileceğiniz gibi şık pantolon ve bluz takımlarında da kullanabilirsiniz.


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