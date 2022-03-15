Çok sık görünüyor: Özellikle 40 yaş üstü erkekler dikkat!

Obezite başta olmakla beraber yağlı gıda tüketimi en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Bunun yanı sıra her hastalıkta olduğu gibi sigara ve alkol başroldedir. Prostat kanseri ileri safhalara taşınmadan anlaşılmadığı için rutin olarak aile hikayesi olan hastalarımızda, 40 yaşından sonra tüm erkeklerde, aile öyküsü olmayanlarda ile 50 yaş üstü tüm erkeklerde yılda 1 kez prostat kanseri açısından muayene olunması tavsiye edilir. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil konu hakkında bilgiler verdi.

MUAYENELER ÇOK ÖNEMLİ

Hastalığı yüzde 100 tedavi etmek için muayeneler çok mühimdir. Muayene olarak bir kan tahlili yapıyoruz. Ayrıca prostatın sertliğine ve düzenli bir yapısı olup olmadığına karar veriyoruz. Sonuç olarak şüpheli durumlarda biyopsi sonucuna göre hastamızda prostat kanseri çıkmışsa diğer aşamaya geçiyoruz.

PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ AŞAMALARI

Bu tedavi genelde ameliyat, radyoterapi, hormonaterapi ve kemoterapi olarak değişmektedir. Eğer kanser ileri safhadaysa, yani kemik metastazı ya da başka organ ile ilgili metastazı varsa hormon tedavisine başlıyoruz. Hormon tedavisinden sonuç alamadığımızda, daha dirençli hastalarda kemoterapiye geçiyoruz.



