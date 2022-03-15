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Çok sık görünüyor: Özellikle 40 yaş üstü erkekler dikkat!

15.03.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde en sık rastlanan kanser türlerinden olan prostat kanseridir, 40 yaşından sonra tüm erkeklerin yılda 1 defa prostat kanseri muayenesi olması gerekir. Prostat kanserinin sebebi tam olarak belirlenemese de risk faktörlerinin çok iyi biliniyor. Prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra erkeklerde en sık görünen kanser türüdür. Risk faktörleri yaş, ırk, çevre ve irsî olarak değişmektedir. Çevre faktörleri değiştirilebilir.

Çok sık görünüyor: Özellikle 40 yaş üstü erkekler dikkat!

Obezite başta olmakla beraber yağlı gıda tüketimi en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Bunun yanı sıra her hastalıkta olduğu gibi sigara ve alkol başroldedir. Prostat kanseri ileri safhalara taşınmadan anlaşılmadığı için rutin olarak aile hikayesi olan hastalarımızda, 40 yaşından sonra tüm erkeklerde, aile öyküsü olmayanlarda ile 50 yaş üstü tüm erkeklerde yılda 1 kez prostat kanseri açısından muayene olunması tavsiye edilir. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil konu hakkında bilgiler verdi.

MUAYENELER ÇOK ÖNEMLİ

Hastalığı yüzde 100 tedavi etmek için muayeneler çok mühimdir. Muayene olarak bir kan tahlili yapıyoruz. Ayrıca prostatın sertliğine ve düzenli bir yapısı olup olmadığına karar veriyoruz. Sonuç olarak şüpheli durumlarda biyopsi sonucuna göre hastamızda prostat kanseri çıkmışsa diğer aşamaya geçiyoruz.

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PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ AŞAMALARI

Bu tedavi genelde ameliyat, radyoterapi, hormonaterapi ve kemoterapi olarak değişmektedir. Eğer kanser ileri safhadaysa, yani kemik metastazı ya da başka organ ile ilgili metastazı varsa hormon tedavisine başlıyoruz. Hormon tedavisinden sonuç alamadığımızda, daha dirençli hastalarda kemoterapiye geçiyoruz.


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