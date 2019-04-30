HABER

"Çok talihsiz ve üzücü bir açıklama"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 18:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "(Yaşam koçu Çolpan Işın Taner'in çocuk taciziyle ilgili paylaşımı) Çok talihsiz, üzücü ve vahşice bir açıklama, sadece bu açıklamayı yapan değil, böyle düşünen ve bu açıdan olayları değerlendiren bir zihniyet varsa, bu zihniyetin tümünü kınıyorum" - "Bu konuda bütün Türkiye tek yürek ve tek ses olarak ailenin ve çocuğun yanındayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul'da 4 yaşında bir çocuğun tacize uğramasının ardından, yaşam koçu Çolpan Işın Taner'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "Çok talihsiz, üzücü ve vahşice bir açıklama sadece bu açıklamayı yapan değil, böyle düşünen ve bu açıdan olayları değerlendiren bir zihniyet varsa bu zihniyetin tümünü kınıyorum." dedi.

Usta, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun yaşadıklarının çok vahşi bir olay olduğunu belirterek, "Hiçbir çocuğumuzun ufacık bir teline dahi bir zarar gelsin istemeyiz. Bunun üzerinden böylesine canice ve vahşice kutuplaşmanın yapılmaya çalışılıyor olması, bir kesimin hedef gösteriliyor olması ve böyle bir zihniyetin var olması açıkçası insanlık adına endişe verici bir durum." ifadesini kullandı.

Usta, "İnsan olan, insanlık açısından ve insani değerleri taşıyan azıcık merhameti ile yüreği olan hiç kimsenin bu tip açıklamalara, bu tip söylemlere destek vereceğine inanmıyorum. Çok talihsiz, üzücü ve vahşice bir açıklama sadece bu açıklamayı yapan değil, böyle düşünen ve bu açıdan olayları değerlendiren bir zihniyet varsa bu zihniyetin tümünü kınıyorum. 2019 yılında Türkiye'de böyle bir zihniyetin varlığına inanmak istemiyorum. Bu kabul edilebilir bir şey değil, bir düşünce özgürlüğü olarak veya bir fikir açıklama olarak asla kabul edilemez. Bu çok canice, dehşet ötesi bir şey. Ailenin de ve evladımızın da bu konuyla tekrar yüreklerinin incindiğini, çok üzüldüklerini biliyoruz. Bu konuda bütün Türkiye tek yürek ve tek ses olarak ailenin ve çocuğun yanındayız. Kimsenin böylesine canice bir eyleme bir mazeret üretme bir gerekçe gösterme gibi bir durumu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
Kılıçdaroğlu: Verilmiş sadakamız varmışKılıçdaroğlu: Verilmiş sadakamız varmış
CHP'nin önergesine ret!CHP'nin önergesine ret!
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

En Çok Okunan Haberler

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Diğer Haberler
CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısına yönelik önergesine ret

CHP'nin önergesine ret!

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: YSK tuzak kurmuş

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: YSK tuzak kurmuş

İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

İYİ Parti'de toplu istifa!

Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.