Çok Yönlü Eğitim Platformu Eba Nedir, Nasıl Kullanılır?

Dijital ortamda da eğitim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesine olanak sağlayan EBA, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında vatandaşların hizmetine sunuldu. İlk sunulduğu zamandan bu yana sürekli olarak bir değişim ve gelişim içerisinde olan bu sistem, veliler tarafından da oldukça sevildi. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından sıklıkla tercih edilen EBA canlı derse giriş hakkında birtakım detaylar…

Eğitim Platformu Eba’ya Nasıl Girilir? Eba’ya Giriş Yöntemi 2022

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler; Eğitim Bilişim Ağı olarak bilinen eğitim platformuna nasıl giriş yapılabileceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. EBA giriş işlemini tamamlamak için yapmanız gerekenler oldukça basit. EBA’ya giriş yapabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor;

ÖĞRENCİLER İÇİN EBA GİRİŞİ

EBA öğrenci girişi için ilk olarak https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/student.jsp sayfasına gelmeniz gerekiyor.

Ardından ‘’EBA Hesabı İle Giriş Yap’’ seçeneğinin altında yer alan boşluklara TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girebilirsiniz.

Ardından ‘’EBA’ya karekod ile gir’’ seçeneği altında yer alan karekodu telefonunuza okutarak giriş işlemini tamamlayabilirsiniz.

ÖĞRETMENLER İÇİN EBA GİRİŞİ

EBA öğretmen girişi, öğrencilerin giriş sayfasına nazaran daha farklı bir şekilde sunuluyor. EBA’ya giriş yapabilmeniz için ilk olarak https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/teacher.jsp sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.

Eğer şifrenizi unuttuysanız ‘’Şifremi Unuttum’’ seçeneğine tıklayabilir, EBA şifresi nasıl alınır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Devletin Online Eğitim-Öğretim Platformu Eba Nedir? Nasıl Kullanılır?

EBA; 2012 yılından bu yana dijital ortam üzerinden faaliyetlerini sürdüren, bünyesinde barındırdığı zengin içerikleri ile öğretmen ve öğrenciler arasında bilgi akışını sağlayan bir eğitim platformudur. Bilginin sürekli olarak üretilmesi amacını da talıyan EBA, farklı öğretim metotları ile pek çok öğrenciye hitap ediyor. Peki EBA’nın bu denli işlevsel olmasını sağlayan nedir? Bu bağlamda pek çok kişi tarafından EBA’nın nasıl kullanılacağı da merak ediliyor. EBA sistemine giriş yaptıktan sonra, sistemin sunduğu imkânlardan yararlanmak oldukça kolay. Sistem üzerinden eğitsel içerikler paylaşılabiliyor, öğretmenler öğrencilerinin sürdürdüğü faaliyetleri rahatlıkla takip edebiliyor ve öğrenciler tarafından kişisel takvimler oluşturuluyor. EBA’yı kullanabilmeniz için anlık internet bağlantısına sahip olmanız gerekiyor. Böylelikle pek çok konudan ve ders materyalinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilir; çocuğunuzun derslerdeki başarısının artmasına yardımcı olabilirsiniz.

Eba Tv’de Hangi Dersler Bulunur?

EBA TV, EBA vasıtası ile sunulan canlı derslere televizyon üzerinden ulaşmanızı sağlıyor. TRT üzerinden sunulan EBA dersleri, farklı sınıf aralığında yer alan milyonlarca öğrenciye hitap ediyor. Peki EBA TV’de hangi dersler bulunuyor? Pek çok öğrenci ve veli tarafından merak edilen bu soru, ilgili eğitim ve öğretim yılı içerisinde yer alan öğretim yılı derslerini kapsıyor. İşte çok merak edilen EBA TV ders programı şu şekilde;

İLKOKUL

1.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

4.sınıf

İlkokul Uyum Sınıfı

İlkokul Özel Eğitim

İlkokul Tüm Sınıflar

TRT EBA Anaokulu

ORTAOKUL

5.sınıf

6.sınıf

7.sınıf

8.sınıf

Ortaokul Uyum Sınıfı

Ortaokul Özel Eğitim

Ortaokul Tüm Sınıflar

LİSE

9.sınıf

10.sınıf

11.sınıf

12.sınıf

Lise Tüm Sınıflar

Lise Uyum Sınıfı

Eba’da Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır?

EBA kurs başvurusu yapabilmek için çeşitli alternatif yöntemler bulunuyor. EBA kurs başvurusu yapmak isteyen kursiyerler; dilerse E-Devlet üzerinden e-Kurs modülüne giriş yapabiliyor, dilerse e-Kurs modülü tarafından otomatik olarak oluşturulan şifreler ile kurs başvurusunda bulunabiliyor. Kurs başvurusu yapan kursiyerler; kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden ve kurs talebi bulunan öğretmenler arasından seçim yapabiliyor.

Eba Kurslarına Kimler Katılabilir? Şartlar Nelerdir?

EBA kurslarına; resmi ve özel örgün kurumlarda eğitim gören 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda eğitim gören öğrencilerin yanı sıra ortaöğretimden mezun olan öğrenciler katılabiliyor. Kurslara katılmak isteyen kişilerin belirlenen sınıf aralığında eğitim görüyor olması gerekiyor.

Eba Kursları Ne Zaman Başlayacak?

EBA kursları ile ili başvuru alma ve sınıf oluşturma işlemleri, 15 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. 05 Eylül 2022 yılında başlayacak olan EBA kursları, 09 Haziran 2023 yılında tamamlanacak.



