Çoklu Baro yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı

Çoklu Baro düzenlemesini içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.
28 maddelik yasa teklifi hafta başında TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek, hızla Genel Kurul gündemine alınmıştı.
Baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin yasa teklifine CHP, HDP ve İYİ Parti muhalefet şerhi koymuştu.
80 il barosu ile Türkiye Barolar Birliği'ni de düzenlemeye itiraz ediyordu. Düzenlemeye karşı çıkan çok sayıda baro başkanı ve avukat teklifin TBMM'ye taşınmasıyla Ankara'da "savunma nöbeti"ne başlamıştı.
AKP'nin sunduğu, MHP'nin de imza koyduğu teklifin yasalaşmasıyla, en fazla üyeye sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden çok baro kurulmasının yolu açıldı.
Yasalaşan teklifle getirilen önemli düzenlemeler şöyle:
Mevcut Avukatlık Yasası'na göre TBB Genel Kurulu için her baro ikişer delege belirliyor. Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege seçiyor. Bu durum örneğin 45 bin dolayında üyesi bulunan Ankara Barosu'na, TBB Genel Kurulu'nda yüzde 25'e yakın temsil olanağı sağlıyor. TBB'nin 477 delegesinden 138'i İstanbul, 53'ü Ankara, 30'u İzmir Barosu seçimlerinde belirleniyor. Teklif aynen yasalaşırsa İstanbul'un delege sayısının 14, Ankara'nın 7, İzmir'inse 5'e düşeceği hesaplanıyor. Birlik Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı; on yerine yirmi beş baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecek. Olağanüstü genel kurul toplantısı, yasada Birlik Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacak. Çoklu baro olan yerlerde adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ilkesine göre yerine getirilecek. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar yönetmeliğe göre belirlenecek/ Geçmişte başörtüsü nedeniyle yaşanan tartışmalarının da dikkate alındığı teklife göre, avukatlar için tek zorunlu kıyafet cübbe olacak. Avukatların kılık kıyafetiyle ilgili başka bir zorunluluk olmayacak. Avukatların dilekçe vermes**i engellendi** Ankara'daki Savunma Nöbeti'ne katılan avukat ve baro başkanlarının, nöbetin sürdüğü Kuğulu Park'a alınmamıştı. Polis engeliyle karşılaşan baro başkanları ve avukatlar, çoklu baro yasa teklifine karşı dilekçe verme haklarını kullanmak için Cuma günü Meclis'e doğru yürüyüşe geçmiş ancak avukatların dilekçeleri teslim etmesine de izin verilmemişti. Bunun üzerine yürüyüşlerini devam ettiren avukatlar cadde üstünde çevik kuvvet ekipleri ve polis tarafından engellendi. Polis ve avukatlar arasında tartışma, zaman zaman arbede yaşandığı görüldü. Meclis'e alınmayan baro başkanları, Ankara Adliyesi'ne de başsavcının talimatıyla alınmadı.
Mevcut Avukatlık Yasası'na göre TBB Genel Kurulu için her baro ikişer delege belirliyor. Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege seçiyor. Bu durum örneğin 45 bin dolayında üyesi bulunan Ankara Barosu'na, TBB Genel Kurulu'nda yüzde 25'e yakın temsil olanağı sağlıyor.
TBB'nin 477 delegesinden 138'i İstanbul, 53'ü Ankara, 30'u İzmir Barosu seçimlerinde belirleniyor. Teklif aynen yasalaşırsa İstanbul'un delege sayısının 14, Ankara'nın 7, İzmir'inse 5'e düşeceği hesaplanıyor.
Birlik Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı; on yerine yirmi beş baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecek.
Olağanüstü genel kurul toplantısı, yasada Birlik Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacak.
Çoklu baro olan yerlerde adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ilkesine göre yerine getirilecek. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar yönetmeliğe göre belirlenecek/
Geçmişte başörtüsü nedeniyle yaşanan tartışmalarının da dikkate alındığı teklife göre, avukatlar için tek zorunlu kıyafet cübbe olacak. Avukatların kılık kıyafetiyle ilgili başka bir zorunluluk olmayacak.
Avukatların dilekçe vermes**i engellendi**
Ankara'daki Savunma Nöbeti'ne katılan avukat ve baro başkanlarının, nöbetin sürdüğü Kuğulu Park'a alınmamıştı.
Polis engeliyle karşılaşan baro başkanları ve avukatlar, çoklu baro yasa teklifine karşı dilekçe verme haklarını kullanmak için Cuma günü Meclis'e doğru yürüyüşe geçmiş ancak avukatların dilekçeleri teslim etmesine de izin verilmemişti.
Bunun üzerine yürüyüşlerini devam ettiren avukatlar cadde üstünde çevik kuvvet ekipleri ve polis tarafından engellendi.
Polis ve avukatlar arasında tartışma, zaman zaman arbede yaşandığı görüldü. Meclis'e alınmayan baro başkanları, Ankara Adliyesi'ne de başsavcının talimatıyla alınmadı.