'Çökük göğüs' hastalarına uygulanan yöntem Van'da ilk kez liseli hastaya yapıldı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi'nde görevli uzman doktor İsmail Can Karacaoğlu, toplum arasında 'kunduracı göğsü', tıp dilinde 'pektus ekskavatum' olarak bilinen 'çökük göğüs' ameliyatında uygulanan 'nuss' yöntemini kentte uygulamaya başladı. Lise öğrencisi Mecit Berkay Dülge (17), kapalı yöntemle yapılan 'nuss' ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Göğüs kafesinde doğumsal şekil bozukluğuna yol açan 'çökük göğüs' hastalarına umut olan 'nuss' yöntemi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez Şamuran Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Mecit Berkay Dülge'ye uygulandı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. İsmail Can Karacaoğlu, kendisine başvuran Dülge'yi, kapalı gerçekleştirilen 'nuss' yöntemiyle ameliyat etti. Yaklaşık yarım saat süren ameliyat ile sağlığına kavuşan liseli, doktoruna teşekkür etti.

VAN'DA İLK KEZ YAPILIYOR

Göğüs Cerrahisi Uzmanı İsmail Can Karacaoğlu, Van'da ilk kez bu ameliyatın gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu: