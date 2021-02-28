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Çöl tozu uyarısı: Hava kalitesini düşürdü! Sağlığı nasıl etkiliyor?

28.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Çöl tozu uyarısı: Hava kalitesini düşürdü! Sağlığı nasıl etkiliyor?

Afrika'dan kuvvetli rüzgarlarla Avrupa'ya taşınan çöl tozları Türkiye'yi de etkiledi. Hava kalitesi incelendiğinde Edirne ve Tekirdağ'da bu etkinin gözlenebildiğini söyleyen Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, küçük fraksiyonlu partikül maddelerde artış olduğuna dikkat çekti. Bu noktada yağışların büyük önem taşıdığını anlatan Tecer, çöl tozlarının sağlık açısından sorun yaratıp yaratmayacağı ile ilgili endişelenenler için bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

Trakya'da çöl tozlarından kaynaklı küçük fraksiyonlu partikül maddelerde artış gözlendiğini söyleyen Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, bunun bir sağlık sorununa sebebiyet vermeyeceğini söyledi. Son günlerdeki hava kalitesi incelendiğinde, Edirne ve Tekirdağ'da bu etkinin görüldüğünü anlatan Tecer, şöyle devam etti:

'ORAN 129'DAN 146'YA YÜKSELDİ'

"Örneğin Edirne'de perşembe günü 129 mikrogram milimetreküp iken partikül madde 10 konsantrasyonu ortalama günlük olarak, cuma günü itibarıyla bu 146'ya çıkmış durumda. Tekirdağ'da ise 26'dan 27'ye çıkmış durumda. Küçük fraksiyonlu partikül maddelerde artış gözlemliyoruz. Bu, Edirne'de önceki gün 40 mikrogram milimetreküp iken dün 44 mikrogram milimetreküpe çıkmış. Tekirdağ'da ise 19'dan 20 mikrogram milimetreküpe çıkmış."

ÇÖL TOZLARI SAĞLIK AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURUYOR MU?

Tecer, Trakya'da kendisini hissettiren çöl tozlarının ciddi bir etkisinin olmadığını ve sağlık sorunu oluşturmayacağını vurguladı.

Hafta başında sıcaklığın düşmesiyle beklenen yağışın çöl tozu etkisini ortadan kaldıracağını ifade eden Tecer, "Halkımız endişe etmesin yağışların olması demek, atmosferdeki bu partikül maddelerin yıkanarak temizlenmesi anlamına gelir." diye konuştu.

'ÇÖKME HIZI YAVAŞLAYAN VİRÜS, HAVADA DAHA FAZLA ASILI KALIYOR'

Çöl tozlarının sağlığa etkisiyle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Şenyiğit, bu hava olayının virüsün çökme hızını yavaşlattığını söylemişti. Daha uzun süre asılı kalan virüslerin büyük risk teşkil ettiğini söyleyen Şenyiğit, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Lütfen, çöl tozları eğer yaşadığımız bölgede etkinse havada kendini belli ediyorsa dışarı çıkmayalım. Alerji, astım, KOAH varsa çok dikkatli olmamız gerekiyor. Virüslerin çökme hızını etkileyen farklı etmenler var. Mesela rutubetli, nemli havalarda virüslerin çökme hızı daha yavaşlıyor ve dolayısıyla bulaşıcılığı da artıyor. Bundan dolayı çöl tozlarının yoğun olduğu bölgelerde, virüslerin havada daha fazla kalacağını ve daha fazla risk teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle hafta sonu eğer dışarı çıkmamız gerekiyorsa maskeye daha fazla dikkat etmemiz, mümkün olduğunca da dışarıda daha az durmamız gerekiyor" dedi.

AA -DHA

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