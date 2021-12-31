Colarado'da devam eden yangınlarda on binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Colarado eyaletinde etkisini artıran yangınlar nedeniyle on binlerce kişi yerleşim yerlerinden tahliye edildi, yüzlerce ev ise kül oldu.

Yangınlar özellikle eyaletin başkenti Denver'ın kuzeyindeki Boulder ilçesinde hızlı bir şekilde devam ediyor.

Yetkililer ölü ve yaralıların olabileceğini söyledi.

Perşembe günü Louisville ve Superior kentlerinde 30 bin kişiye evlerini terk etmeleri söylendi.

Vali Jared Polis tarafından, eyalette acil durum ilan edildi.

Basın toplantısında konuşan Polis, yangının doğal yollarla çıkmış olabileceğini ifade etti.

"Rüzgarların dinmesini, havanın değişmesini umuyoruz" diye konuşan Vali, yangından etkilenen insanlara gerekli yardımların yapılacağını dile getirdi.

Tarihi bir kuraklığın yaşandığı eyalette saatte 169 km hıza ulaşan rüzgar, yangının hızını hızlandırıyor.

Eyalette daha önce yaşanan yangınlar, kırsal alanlarda gerçekleşmişti. Ancak bu kez banliyö yerleşimlerinde etkili oluyor.

Boulder İlçe Şerifi Joe Pelle, Superior'un batısında yaklaşık 370 evin, Superior'da ise 210 evin alevler içinde kaldığını söyledi.

Bir alışveriş merkezi ve bir otel de tamamen yandı.

Şerif Pelle, bir ilk müdahale görevlisi ve altı kişinin yaralandığını belirterek, yaralı sayısının artabileceğini, ölümlerin de olabileceğini dile getirdi.

Sosyal medyada, bir alışveriş merkezi etrafını saran bazı görüntüler de paylaşıldı.

https://twitter.com/Phil\_Lewis\_/status/1476737018281570339

Colorado, son yıllarda aşırı kuraklıklarla mücadele ediyor. İklim değişikliği ise artan hava sıcaklığı ve kuru hava ile birlikte orman yangınları tehdidini artırıyor.