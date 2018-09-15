Çölyak hastaları için özel menü

Gülcü, her işletmede çölyak hastalarının düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çölyak olarak bugün bir adam daha atmış oluyoruz. Mekan sahipleri bizleri de düşündü ve artık çölyaklılara da menü çıkaracaklar. Bize kapılarını açtıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tekirdağ'da çölyak hastaları için yemek yiyebilecekleri yer olmaz diyordu herkes ama bugünden sonra Tekirdağ'da böyle bir yer var. Türkiye'de glütensiz yemek yapan yerlerin sayısının artmasını istiyoruz. Böylece çölyak hastalarının yaşam alanları da genişlemiş olacak." dedi.

Restorana gelen hastalar, çölyaklı olduklarını belirtmeleri halinde, kendilerine özel hazırlanan menüden yemek servis ediliyor.

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği yetkilileri tarafından, restoran şeflerine verilen eğitimin ardından çölyak hastaları için glütensiz yemekler de menüde yerini aldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir restoran, Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği danışmanlığında isteyenlere glütensiz çorba çeşitleri ve kahvaltı menüsü hizmeti sunmaya başladı.

- "Her zaman çölyak hastalarımızın yanındayız"

Restoran sahibi Levent Saygılı da çölyak hastaları için önemli bir adım attıklarını anlatarak, "Biz her zaman çölyak hastalarımızın yanındayız. Onlara özel hazırladığımız menülerle bundan sonra burada rahatlıkla gelip yemeklerini yiyerek, kahvaltı yapma imkanı bulacak. Biz elimizden geldiğince bundan sonra çölyak hastalarına yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Yakında çölyak hastalarımız burada köfte de yiyebilecek"

Şef İsmail Caner ise dernek yetkililerinin çölyak hastalarının yiyebileceği yemeklerin yapımı konusunda kendilerine eğitim verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim ızgara ürünlerimiz farklı ızgaralarda pişirildiği için çapraz bulaşma riski taşımıyor. Çölyak hastaları bizim müessesemizi ziyarete geldiğinde unsuz olarak yapılan mercimek çorbasından tüketebilir. Bunun yanında işkembe, tuzlama ve şırdan çorbaları da tüketilebilir. Bunun yanı sıra şu sıralarda denemekte olduğumuz glütensiz galeta unu kullanarak bir köftemiz var yakında çölyak hastalarımız burada köfte de yiyebilecek."

