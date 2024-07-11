Comanchero Sneijder! MASAK kara paranın izini sürdü karşısına Galatasaraylı eski futbolcu çıktı: 'Gizli ortak' detayı

Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu.

LİDERLİĞİNİ HAKAN REİS YAPIYORDU

Liderliğini 'Ayık' olan soy ismini 'Reis' olarak değiştiren Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

WESLEY SNEİJDER'İN DE ADI KARIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre; bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.

MASAK KARA PARANIN İZİNİ SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor savcılığa sunuldu.

Raporda, örgütün uyuşturucu trafiğinden elde edilen milyonlarca doları Türkiye'de kurulan şirketler üzerinden akladığına dikkat çekildi. MASAK'ın raporuna göre bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketlerdi.

ECON'DAN KIRMIZI BÜLTENLİ TAVUKÇU ÇIKTI

Tespitlere göre Borhan, 1 Ocak 2014'de 50 bin lira sermayeyle Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketini kurdu. Şirketin sermayesi 2018 yılına gelindiğinde 1 milyon liraya yükseltildi.

Şirket kurulduğu günden beri zarar beyan etti. Borhan Group Yatırım, başka bir inşaat firmasıyla birlikte 50 bin liralık sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir başka şirket kurdu. Bu şirketin yüzde 75'i Borhan Group'ta, 25'i ise diğer ortağın kontrolündeydi.

SNEIJDER DETAYI

Econ Gayrimenkul Yatırım şirketinin çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu, Tavukçu'nun söz konusu şirkette sigorta kaydı bulunduğu ancak mal varlığı ve bankacılık işlemlerine rastlanmadığı saptandı.

MASAK'ın raporuna göre, Tavukçu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlemesine yardımcı olan kişilerden bir tanesi de Borhan Group'un patronu Yunus Emre Borhan'dı. İşte Borhan Econ isimli bu şirketle irtibatlı olduğu için radara takıldı.

Borhan'a ait şirketler MASAK tarafından tek tek incelendi. Bu şirketlere gelen ve giden para akışında önemli bir detay dikkat çekti. O detay yıllarca 2013'ten 2017'ye kadar Galatasaray'da top koşturan Hollandalı ünlü 10 numara Wesley Sneijder'di.

SNEIJDER'DEN 1 MİLYON 181 BİN DOLAR

Borhan'ın hesaplarını didik didik eden MASAK müfettişleri, Borhan'ın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini saptadı.

Bunlar, Wesley Sneijder, Borhan'ın çalışanı Ali Bağrıyanık, ortağı olduğu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group şirketleriydi. Sneijder'in gönderdiği rakam bu rakamın yüzde 50'sinden fazlasına tekabül eden 1 milyon 181 bin 428 dolardı.

GÖRÜNÜRDE ORTAK AMA KAYITLARDA YOK

MASAK yaptığı incelemelerde, Sneijder'in Econ Gayrimenkul şirketinin ortaklarından olduğuna dair kamuoyunda bilgilere rastlandığını ancak, şirketin kendisi ve ortaklarının Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilerde Sneijder'in ortak olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadı.

MASAK raporunda bu durumun, Wesley Sneijder'in bu haliyle Econ şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdığına dikkat çekti. Sneijder'in şirketin ortağı olduğuna dair basında çıkan haberler de MASAK raporunda kendisine yer buldu.

"SNEIJDER'LE BENİ TAVUKÇU TANIŞTIRDI"

Yunus Emre Borhan'ın soruşturma birimlerine verdiği ifadeye de SABAH ulaştı. Borhan ifadesinde, Hakan Arif Tavukçu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Econ isimli şirketimin hissedarıydı. Daha sonra hisselerini Wesley Sneijder'e sattı. Tavukçu'nun arandığını bilmiyorum. Kağıthane'de kentsel dönüşüm projeleri aldım. Wesley Sneijder ile beni Hakan Tavukçu tanıştırdı" dedi.

1 MİLYON 181 BİN DOLAR ÖDEDİ

Wesley Sneijder'in daha sonra kendisine ait olan Econ isimli şirketin yüzde 15 hissesini satın aldığını söyleyen Borhan, "Bunun karşılığında 1 milyon 800 bin dolar için anlaştık ve bana 1 milyon 181 bin 428 dolar ödedi" şeklinde ifade verdi.

"ÇETİN GÖREN'LE BENİ SNEIJDER TANIŞTIRDI"

Borhan ayrıca, kamuoyunda 'Bataklık' soruşturmasında ismi geçen bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören'le de nereden tanıştığı soruldu.

Bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören'le kendisini Wesley Sneijder'in tanıştırdığını aktaran Borhan, "Bu şahısla Anadolu yakasında bir oto galeri de tanıştık ve bu şahıstan 100 bin lira borç aldım. Vadesi gelince ödedim. Uyuşturucu ticareti yapıp yapmadığını bilmem. Bir alakam da yoktur" ifadelerini kullandı.



