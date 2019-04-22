ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, göreve başladı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Sedat Murat, Prof. Dr. Yücel Acer'den devraldığı görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ÇOMÜ Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Sedat Murat, rektörlük binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Devir teslim töreni öncesi Prof. Dr. Yücel Acer tarafından karşılanan Prof. Dr. Sedat Murat, daha sonra görevi devraldı. Prof. Dr. Murat'a görevinde başarılar dileyen Prof. Dr. Acer, son 4 yılda ÇOMÜ'de yapılanlara ilişkin bilgi vererek, "Başladığımız yıllardan bu tarafa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 25 yılda ciddi mesafe kaydetti. Her kurumun hayatında olduğu gibi ÇOMÜ'nün hayatında da inişli çıkışlı dönemler oldu. Fakat son 4 yılla ilgili bazı şeyler söylemek gerekirse üniversitemiz belli konularda da ciddi mesafeler katetmiş oldu. Göreve başladığımız dönemle beraber üniversitemizde bir huzur ortamı oluşmaya başladı. Bu üniversitemiz için önemli bir husustu. İkincisi bizimle beraber burada çalışan arkadaşlarımız üniversiteye epey katkı sağlamaya çalıştı. Altyapıya ve akademik altyapıya eklemeler yaptık. Son 4 yılda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Umarım iyi şeyler yapmışızdır. Umarım iyi hatırlanırız. Bu 4 yıllık dönemi burada noktalıyoruz. Şüphesiz ki hep söylendiği ve bizim inandığımız gibi amacımız hoş bir seda bırakmaktı. Umarım bırakmışızdır. Bu 4 yıl bütün Türkiye için olduğu gibi üniversitemiz için de zordu. Buna rağmen arkadaşlarımız canla başla çalıştı" diye konuştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise Prof. Dr. Yücel Acer'in zor bir süreçte görev yaptığını, üniversitede 'mayınlı tarla'ya girdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye'nin yeni üniversitelerinden biri olduğu halde böyle kısa bir zaman içerisinde bu kadar muazzam bir yapıya ulaştı. Özellikle ülkenin işgaline kalkışılan en zor dönemde, burada görev yapmanın ne kadar zor olduğunu ve ne kadar başarılı sonuçlar elde ettiğinizi biliyoruz. Bunları takdir etmemek mümkün değil, bu anlamda şükranlarımı arz ediyorum. Vefa önemlidir, yaptığınız güzel hizmetler hayırla yad edilecektir. Sizin gibi tecrübeli bir rektörümüzden bu görevi almanın rahatlığı içerisindeyim ama her yerde mutlaka sıkıntılar vardır. Bu bir nöbet değişimi. Bayrağı devraldık ama şundan emin olun, burası sizin evinizdir. Biz yine sizin tecrübelerinizden yararlanmaya devam edeceğiz. Bütün amacımız üniversiteyi daha güzel bir yere getirebilmek."

Canla başla ekip ruhuyla çalışacaklarını ve herkesin mutlaka katkısının olacağına inandığını dile getiren Rektör Murat, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ekibine bizi bu göreve layık gördükleri için buradan şükranlarımı arz ediyorum. Onun ülke için nasıl koşturduğunu biliyoruz. Biz de buraya bir nefer olarak geldik. Canla başla ideallerimiz uğrunda ülkemiz, vatanımız, milletimiz ve şehitlerimiz için gece gündüz durmadan hareket edeceğiz, koşacağız. Asla durmak yok" dedi.

Konuşmaların ardından rektörlük makamında, Prof. Dr. Yücel Acer ve Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın karşılıklı çiçek takdiminde bulunmasıyla devir teslim töreni sona erdi.

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