ÇOMÜ'de, 39'uncu Uluslararası Amerikan Çalışmaları konferansı yapıldı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 39’uncusu düzenlenen Uluslararası Amerikan Çalışmaları Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı programı, Türkiye Amerikan Çalışmaları Derneği (ASAT) ve Ankara Amerikan Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen konferansın açılışı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, FEF Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Bulut ve ABD Büyükelçiliği Baş Müsteşar Vekili Scott Weinhold'un katılımıyla yapıldı.

Troia Kültür Merkezi'ndeki konferansta açılış konuşmalarını, ASAT Başkanı Prof. Dr. Meldan Tanrısal, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilek Kantar ve ABD Büyükelçiliği Baş Müsteşar Vekili Scott Weinhold yaptı.

Prof. Dr. Tanrısal konuşmasında, Çanakkale Savaşları kapsamında Çanakkale şehrinin tarihsel öneminden bahsederek konferansın ana teması olan anıtların, müzelerin ve duvar resimlerinin bu şehre ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne olan uyumuna dikkat çekti ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Cephesi’ndeki liderliği sayesinde bu şehrin 'Çanakkale Geçilmez' unvanını kazandığını vurguladı. Prof. Dr. Tanrısal, Polonya, İtalya, İsveç, ABD, Güney Kore ve Türkiye’den çok sayıda konuşmacının katıldığı konferansın düzenlenmesindeki rolü nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve ABD Büyükelçiliği'ne teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

ÇOMÜ'nün logosu ile konferansın ana temasının uyumuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilek Kantar, Çanakkale’nin antik dönemden günümüze kadar olan köklü tarihinde ünlü ozan Homer'in İlyada'sında anlattığı kahramanlık öykülerinden ve Mustafa Kemal Atatürk’ün barışçıl mesajlarının barış kenti olan Çanakkale’de buluştuğundan bahsetti.

ABD Büyükelçiliği Baş Müsteşar Vekili Weinhold bu organizasyonun ABD Büyükelçiliğinin desteklediği en köklü halkla ilişkiler programı olduğunu vurgulayarak Çanakkale’de ve ÇOMÜ’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Bu konferansın, akademisyenlerin yeni çalışma alanları keşfetmesine, fikir alışverişine, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkıyı vurguladı.

Açılış programının ana konuşmacısı, sanatçı Heidi K. Brandow, konferansın ana teması çerçevesinde kültürel değerlerin anıtlar ve müzeler vasıtasıyla Türkiye ve ABD'den çeşitli görsel örnekler sunarak daha çok disiplinlerarası çalışma yapılması tavsiyesinde bulundu.

Açılış programı, davetlilere verilen resepsiyon ile sona erdi. Üç gün süren ve 15 oturumun gerçekleştirildiği sempozyuma 6 ülkeden 60 akademisyen katıldı.