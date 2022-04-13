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Concorde'un Çinli kardeşi yolda! Şanghay'dan New York'a 2 saatte gidilebilecek

13.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay turizmi yarışı gün geçtikçe kızışırken, Çinli Space Transportation şirketi, efsanevi uçak Concorde'un hipersonik bir kardeşini geliştiriyor. Verilere göre bu araç, saniyede bir mil hızla gökyüzünde uçabilecek. "Kanatlı roket" gibi görünen bu uçak ile Şanghay-New York arası uçmanın yaklaşık iki saat sürmesi bekleniyor.

Concorde'un Çinli kardeşi yolda! Şanghay'dan New York'a 2 saatte gidilebilecek

Çinli Space Transportation şirketi (Çin'deki adıyla Lingkong Tianxing), çok konuşulan ticari uzay yolculuğunu veya uzay turizmini gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacak bir "kanatlı roket" geliştiriyor. Uçak olarak da tanımlayabileceğimiz bu kanatlı roket, adeta efsanevi yolcu uçağı Concorde'un kardeşi gibi. Ancak ondan daha hızlı.

2 SAATTE ŞANGHAY'DAN NEW YORK'A

Çin ve ABD basınında yer alan haberlere göre, Space Transportation'ın aracı saniyede bir mil hızla uçabilecek. Böylece Şanghay’dan New York’a yaklaşık iki saat içinde seyahat edilebilecek. 12 kişilik bir uzay uçağı gibi görünen bu araç, kask veya uzay giysisi giymeyi ise gerektirmeyecek. Uzay aracının Concorde'dan iki kat daha hızlı olacağı söyleniyor.

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Şirket, internet sitesinde uçağa dair animasyonlu bir tanıtım videosu da yayınladı.

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FALCON 9 GİBİ GERİ DÖNÜYOR

Şirketin yayınladığı video, iki devasa güçlendiriciye sahip, dev bir planör gibi görünen kanada bağlı olan uçağa binen yolcuları gösteriyor. Videoda uçak dikey kalkış gerçekleştiriyor ve seyir irtifasına ulaştığında güçlendiricilerin olduğu kanattan ayrılıyor. Kanat, SpaceX'in Falcon 9 roketleri gibi geri dönüyor. Uçak ise konumuna varmak üzere yörünge altı uçuşunda ilerlemeye devam ediyor. Konumuna vardığında ise dikey olarak iniş yapıyor.

Her şey planlandığı gibi giderse, proje Çin'in uzay sektöründeki yeteneklerini geliştirecek ve uzay turizmine önemli katkı sağlayacak.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Space Transportation'ın web sitesine göre, şirket 2025 yılında test uçuşunu başlatmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar ise tam küresel hipersonik uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor.

RAKİPLERİ BÜYÜK

Çinli şirketin rakipleri ise hem büyük hem de tanıdık. Örneğin, Elon Musk'ın CEO olarak görev yaptığı SpaceX, Starship roketini geliştiriyor. SpaceX, Space Transportation'ın en büyük rakiplerinden biri. Ayrıca, Jeff Bezos'un Blue Origin'i ve Richard Branson'ın Virgin Galactic'i uzay turizmi için büyük çalışmalar yapan firmalar arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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