Control için “Foundation” genişlemesi PS4 ve PC’ye çıktı

PlayStation 4 ve Epic Games Store’da PC için mevcut olan Foundation, oyuncuları Oldest House’un tarihine gönderiyor. Jesse, gizemli Kurul tarafından kuruluşun ana kayacında bir durumun ortaya çıktığı konusunda uyarılır. Monolit adı verilen gizemli bir yapı hasar görür ve Astral Plane Foundation’a sızar. Jesse bunu durduramazsa, Oldest House, Kontrol Bürosu ile birlikte, bu istilacı ve bulaşıcı boyut tarafından tüketilecektir.

FOUNDATİON GENİŞLEMESİ OTOMATİK OLARAK GELECEK

PlayStation 4 için Control’ün Digital Deluxe sürümüne sahip olan oyuncular bugün otomatik olarak Foundation genişlemesini alacak. Epic Games Store’dan PC temel oyununa veya Playstation 4 sürümüne sahip olan oyuncular, bu yaz Foundation’a erişim ve ikinci bir genişleme olan AWE’ye erişim sağlayan 24.99 $ ‘lık bir genişleme sezonu kartı satın alabilirler. Foundation genişlemesine erişmek için, oyuncuların önce oyunun ana hikayesini tamamlamış olması gerekir.

Bugün tüm platformlarda oyuncular için geliştirilmiş harita okunabilirliği, yeni Shield Rush yeteneği ve gözden geçirilmiş Yetenek ağacını, harcanan yetenek noktalarını ve diğer yaşam kalitesi iyileştirmelerini yeniden paylaştırma seçeneği içeren ücretsiz bir güncelleme mevcut. PC oyuncuları, NVIDIA DLSS2.0 teknolojisinin kullanıma sunulmasıyla Control’ü her zamankinden daha yüksek çözünürlüklerde oynayabilir. DLSS 2.0, kare hızlarını artıran ve güzel, keskin görüntüler üreten RTX Tensör Çekirdekleri tarafından desteklenen yeni ve geliştirilmiş derin öğrenme sinir ağıdır.

FOUNDATİON GENİŞLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Foundation genişlemesi, 25 Haziran Salı günü dünya çapında Xbox One için çıkacak.

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