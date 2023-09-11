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  4. Çöp diye atıyorduk! Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat, artık mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz

Çöp diye atıyorduk! Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat, artık mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz

11.09.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesine; stres, düzensiz beslenme, kimyasal maddeler içeren kozmetik ürünler ve mevsim değişikliği gibi birçok unsur neden olabiliyor. Yaşadıkları sorun nedeniyle birçok kişi daha da çok strese girebiliyor. Fakat çöp diye attığımız ceviz kabuğunun şaşırtan bir faydası ortaya çıktı. Meğer ceviz kabuğu saç dökülmesine iyi geliyormuş.

Çöp diye atıyorduk! Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat, artık mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz

Dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülmesi sorunu yaşadığı biliniyor. Uzmanlar, 50 ve 100 adet arasındaki dökülen saç sayısının normal olduğunu belirtiyor. Ceviz kabuğunun zamana karşı yenilen ve hızla seyrekleşmeye başlayan saçlara iyi geldiği belirtildi.

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KESKİN BİR HAFIZA İÇİN İDEAL

Ceviz beyin için faydalıdır. Uzmanlar, keskin bir hafıza için ceviz öneriyor. Doyurucu olmasıyla da bilinen bu besinin başka faydaları da var.

  • Ceviz tüketmek aşırıya kaçılmadığı takdirde zayıflamaya yardımcı olur,

  • Sindirim sorununa iyi gelir,

  • Tansiyonu düzenler

  • İyot eksikliğini mgiderir,

  • Prostat kanserine karşı koruyucu olması ile bilinir,

  • Stres seviyesini düşürür,

  • Yaşlanma belirtilerinin erken ortaya çıkmasını engeller,

  • Diş tartarını giderir.

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SAÇ İÇİN FAYDALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan uzmanlar, ceviz kabuğunun saç için faydalı olduğunu söylüyor.

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İşte ceviz kabuğunun faydaları:

-Kepeği önler,

-Saç diplerini onarır,

-Saç beyazlamasını önler,

-Saç dökülmesini azaltır ve saç köklerini güçlendirir,

Saçların daha parlak gözükmesini sağlar,

-Saçları nemlendirir,

-Saça doğal renk vericidir.

CEVİZ KABUĞU SAÇA NASIL UYGULANIR?

10-15 ceviz kabuğunu bir tencereye alın ceviz kabuklarını biraz geçecek şekilde su ilave edin. Ocakta kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Islak saçınıza soğuyan ceviz kabuğu suyunu sürün veya bir şişeye koyup sıkın. Saç diplerine nüfuz ettiğine emin olun. Saçınızı bir sonraki duşa kadar durulamayın. Herhangi bir koku veya yağlılık yapmayacaktır. Kısa sürede saçınıza etkisini göreceksiniz.

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