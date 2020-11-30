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  4. Çöp kamyonlarından dökülen atıklar yine kazaya neden oldu

Çöp kamyonlarından dökülen atıklar yine kazaya neden oldu

30.11.2020 09:29 | Son Güncelleme:
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Çöp kamyonlarından dökülen atıklar yine kazaya neden oldu

Ankara’nın Sincan ilçesinde çöp döküm alanına giden yol üzerinde meydana gelen kazalara bir yenisi eklendi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde çöp döküm alanına giden yol üzerinde meydana gelen kazalara bir yenisi eklendi. Yola dökülen atık yüzünden kayan tır kaza yaptı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Kesiktaş mevkiinde meydana gelen kazada, 06 KBB 42 plakalı tır, çöp araçlarından yola dökülen atık nedeniyle kayarak yoldan çıkıp dereye uçtu. Kazada yaralanan olmazken tır büyük hasar gördü. Tırın kurtarılma çalışması sırasında halatın kopması korkuttu. Aynı yol üzerinde sürekli dökülen atıklar nedeniyle kaza yaşanması dikkat çekti.

Çöp kamyonlarından dökülen atıklar yine kazaya neden oldu

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