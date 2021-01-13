Çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir’de iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye Konak Belediyesine ait çöp kamyonu çarptı. Kaza sonrası talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenişehir Gaziler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Yılmaz Çınarlıyol’a (62), Konak Belediyesine ait İ.Ş. (47) idaresindeki çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çınarlıyol, yola savrulurken durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Servis ekiplerine ve polise bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Çınarlıyol’un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü İ.Ş., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

