Çöp kutusu kokusu nasıl giderilir?

Çöp, çiğ ve bakteri üreten gıdaların ve diğer atık maddelerin birikmesi nedeniyle doğal olarak kokar. Çöp kutusuna attığınız her şey, içine attığınız diğer kokuları birleştirir ve evinizde hoş olmayan bir ortam yaratır. Organik ayrışmadan en güçlü kokulu bileşik Hidrojen Sülfürdür. Bu kanalizasyondan çıkan kokuya benzer. Bunu gıda atıklarında bulunan organik yağ asitleri ile birleştirdiğinizde çöp kutusunun dayanılmaz kokusuna ulaşırsınız.

Ek olarak, atığı parçalayan bakteriler (metanojenler) benzer metabolizmalara sahiptir, bu nedenle farklı gazların (syngas) bir karışımını oluşturmak için genellikle plastik çöp torbanızın / çöp kutunuzun kapalı alanında bir araya gelen metan ve diğer birkaç eser gaz salgılarlar.

Her gün çöp atmak ve kaliteli çöp poşetleri kullanmak evdeki kokuyu azaltabilir ancak bunun kalıcı olması için çöp kutunuz için uygulayabileceğiniz pratik yöntemleri kullanabileceğinizi bilmelisiniz.

KARBONAT

Karbonat, çöp kutularınızdaki kokuları önlemede harikalar yaratabilir. Kokuyu emmeleri için çöp kutusunun altına karbonatı serpin. Çöp kutusunun temizlemek istediğinizde de karbonatla temizleyebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız. Sabah çöp kutusuna 1/4 fincan karbonat ekleyin. Ve ılık su iile yıkayın. Kuruttuktan sonra kutuya yine karbonat serpin. Çöpleri attıktan sonra kokunun gittiğini göreceksiniz.