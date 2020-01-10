Çöp kutusu kokusu nasıl giderilir?

Çöp, çiğ ve bakteri üreten gıdaların ve diğer atık maddelerin birikmesi nedeniyle doğal olarak kokar. Çöp kutusuna attığınız her şey, içine attığınız diğer kokuları birleştirir ve evinizde hoş olmayan bir ortam yaratır. Organik ayrışmadan en güçlü kokulu bileşik Hidrojen Sülfürdür. Bu kanalizasyondan çıkan kokuya benzer. Bunu gıda atıklarında bulunan organik yağ asitleri ile birleştirdiğinizde çöp kutusunun dayanılmaz kokusuna ulaşırsınız.
Ek olarak, atığı parçalayan bakteriler (metanojenler) benzer metabolizmalara sahiptir, bu nedenle farklı gazların (syngas) bir karışımını oluşturmak için genellikle plastik çöp torbanızın / çöp kutunuzun kapalı alanında bir araya gelen metan ve diğer birkaç eser gaz salgılarlar.
Her gün çöp atmak ve kaliteli çöp poşetleri kullanmak evdeki kokuyu azaltabilir ancak bunun kalıcı olması için çöp kutunuz için uygulayabileceğiniz pratik yöntemleri kullanabileceğinizi bilmelisiniz.
Karbonat, çöp kutularınızdaki kokuları önlemede harikalar yaratabilir. Kokuyu emmeleri için çöp kutusunun altına karbonatı serpin. Çöp kutusunun temizlemek istediğinizde de karbonatla temizleyebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız. Sabah çöp kutusuna 1/4 fincan karbonat ekleyin. Ve ılık su iile yıkayın. Kuruttuktan sonra kutuya yine karbonat serpin. Çöpleri attıktan sonra kokunun gittiğini göreceksiniz.
Bazen mikrop ve kokulardan kurtulmak için zorlu bir dezenfektan gerekir. Çamaşır suyu güçlü bir kokuya sahip olmasına rağmen, çöplerinizdeki kokuya katkıda bulunabilecek mikropları öldürebilir. Çöp kutunuzu temizlemek için kullanırken ağartıcıya dikkat edin ve kutunun yüzeyine zarar vermeyeceğinden emin olun. Bunu yaparken bir maske takmanız iyi olacaktır. Kokularını temizlemek için ılık su içine biraz çamaşır suyu ekleyin ve ılık suyla durulayın.
Çöp kutunuzun altındaki kedi kumu, nem ve kokuların evinizi istila etmesini engelleyebilir. Kedi kumu, kokuları ve sıvıları emer ve çöplerin yakınında taze bir koku bırakır. Kum nemli hale geldiğinde yenisiyle değiştirin.
Kağıt havlu, çöpleriniz için başka bir harika koku önleyici araçtır. Kağıt havluyu çöp kutusunun altına koyun kokuların kısa zamanda gittiğini göreceksiniz.
Bir pamuk topunu esansiyel yağa batırın ve çöplerinizin altına yerleştirin. İki haftada bir değiştirin. Limon yağı, çöplerinizin kokusuna karşı koyar. Çay ağacı yağı ve narenciye yağı (özellikle greyfurt) bakterilerin yayılmasını önler. Neem yağı böcekleri uzak tutar.
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