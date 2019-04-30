Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! İşte yıpranan eşyaları onarmanın yolları

Eşyalarınıza ikinci bir şans verin.

Yıpranan eşyalarınızı beklenmedik yollarla eski haline dönüştürmenin yolları

AHŞAP İÇİN MAYONEZ Ahşap mobilyanızdaki beyaz lekeleri gidermek için mayonez kullanabilirsiniz. Lekelerin üzerine sürün ve çıkana kadar bezle silin. Mayonez, ahşap ürünlerdeki çatlaklar için de kullanılabilir. Çatlağı onunla doldurun ve birkaç gün bırakın. Sonra alanı yumuşak bir bezle parlatın.

GÖZLÜK ÇİZİKLERİ İÇİN DİŞ MACUNU Gözlük görünümünü iyileştirmek için granül içermeyen normal diş macunu kullanabilirsiniz. Camın üzerine uygulayın, bir bezle yayın ve sonra macun kalıntılarını yıkayın. Bu yöntemi Smartphone ekranlarında ve saatlerinde de kullanabilirsiniz. Bu durumlarda suyun içeri girmesine izin vermeyin.

BAKIR İÇİN HARDAL Parlaklığı giden bakırlarınız için hardal kullanabilirsiniz. Direkt uygulayın birkaç dakika bekletin. Ardından cilalayın ve nemli bir bezle temizleyin.

ÇIKARTMALARIN ÇIKARILMASI İÇİN MAYONEZ Bir yüzeydeki yapışkanları temizlemek için, üzerlerine mayonez sürün, 15-30 dakika bekletin, ardından bir bez alın ve yapışkan etiketleri çıkarmak için alanı parlatın.

TELEFONDAKİ ÇİZİKLERİN GİDERİLMESİ Ekrandaki çizikleri gidermek için bebek pudrası kullanın. Pudra ve sudan bir hamur yapın. Akıllı telefon ekranına uygulayın ve bir bez ile ovalayın. Sonra karışımın kalıntılarını çıkarın.

CAM YÜZEYDEKİ ÇİZİKLERİ GİDERMEK İÇİN Bu yöntemi kullanmadan önce camı yıkayın. Biraz temiz bir oje alın ve çizik üzerine uygulayın. Bir saat kadar bekleyin, asetonla çizikleri silin. Bu basit yöntem, cam yüzeyini düzeltmenize yardımcı olacaktır.

DERİ TEMİZLİĞİ İÇİN SOĞAN Soğanı ikiye bölün ve deri yüzeyini ovalayın. Ardından, yumuşak bir bezle silin. Parladığını göreceksiniz.

LEKELER İÇİN SAÇ SPREYİ Giysilerinizde kozmetik bir leke varsa, saç spreyi ile tedavi edebilir, peçeteyle silebilir ve her zamanki gibi yıkayabilirsiniz.