Çöpe atmadan önce tekrar düşünün! İşte plastikleri tekrar değerlendirmenin yolları

DEKOR İÇİN PLASTİK ŞİŞELERİN ALT KISIMLARINI KULLANIN
Eski plastik şişeleri kullanarak evinizi süsleyebilirsiniz. Plastik şişenin altını bir ütüyle ısıtın. (ütü fazla sıcak olmasın Dipleri parıltılı yapıştırıcı ile boyayın, güzel kurdeleler ekleyin ve çevre dostu süslerinizi kullanmaya başlayın.
BAHÇENİZDEKİ BİTKİLERİ SULAMAK İÇİN PLASTİK ŞİŞELER KULLANIN
Şişenizin her yerine küçük delikler açın. Şişeyi bahçe yatağındaki bitkinin yanına gizlemek için büyük bir çukur kazın. Şişeyi buraya yerleştirin ve sadece şişe ağzı açık kalacak şekilde şişeyi toprakla örtün. Şişeyi suyla doldurun ve yavaşça deliklerden sızarak bitkiye sulanmasını sağlayın.
SEBZELERİNİZ İÇİN KÜÇÜK BİR SERA YAPIN
Geleneksel bir sera çok pahalı ve çok yer kapladığı için her büyüklükteki bahçe iin bu yöntemi kullanabilirsiniz. Pet şişenin dibini kesin, kapağı çıkarın ve şişeyi bitkiyi saracak şekilde bahçe yatağınıza koyun. Bu doğaçlama yapılmış sera basit görünüyor, ancak bitkilerinizin sıcak kalmasını ve rüzgardan korunmasını sağlayacaktır.
PLASTİK KOVALARI BİSİKLET SEPETLERİNE DÖNÜŞTÜRÜN
SAKSI OLARAK PLASTİK ŞİŞE KULLANABİLİRSİNİZ
Soda, süt ve meyve suyu şişelerini saksı olarak kullanabilirsiniz. Çiçeğiniz için yeterince büyük bir şişe seçin, uygun boyutta bir delik açın ve şişeyi toprakla doldurun. İyi su tahliyesi için tabana küçük delikler açmayı unutmayın.
DETERJAN KAPLARINDAN KULLANIŞLI BİR DUVAR DÜZENLEYİCİ YAPIN
YEMEK PAKETLERİNİ TEKRAR KULLANIN
ŞİŞE KASALARI DA YENİLENMEYE DEĞER
FİDELERİNİZİ GÜÇLÜ PLASTİK TORBALARDA TAŞIYIN
Şişeler, bahçe işleri için geri alınabilecek tek plastik eşya değildir. Birkaç güçlü plastik torba alın, toprakla doldurun ve fidenizi bahçenize taşımak için kullanın.
PLASTİK TORBALARINIZI PASPAS HALİNE YA DA TEKRAR TORBA HALİNE GETİREBİLİRSİNİZ-SADECE BİRAZ HAYAL GÜCÜ KULLANIN
Farklı renkteki poşetleri şeritler halinde kesin ve örgüde normalde kullandığınız şekilde örmeyi deneyin. Örgü beceriniz yoksa, plastik şeritleri örün ve onları birleştirin.
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