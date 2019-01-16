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Çöplükte mahsur kalan Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 22:06 | Son Güncelleme

Kilis’te çöplerden hurda toplayarak geçimini sağlayan Suriyeli göçmen çöplükte mahsur kalınca boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kilis'in Cumhuriyet Caddesi’nde hurda toplayan Abdullah Ahmet Nevalir (30) isimli Suriyeli, çöpün içerisine girince gaz sıkışması nedeniyle baygınlık geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşların durumu İtfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek Abdullah Ahmet Nevalir’i çıkarttı.

Kilis'in yerel gazetesi Kent'te yer alan habere göre, durumu ağır olan Abdullah Ahmet Nevalir, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis suriyeli göçmen

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