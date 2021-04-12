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  4. Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağladılar! İmdatlarına polis yetişti

Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağladılar! İmdatlarına polis yetişti

12.04.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da geri dönüşüm toplama işi yapan Kazım ve Mikail Elitaş kardeşler, çöpten buldukları kelepçe ile birbirlerini bağladı. Kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençlerin yardımına ise polis ekipleri koştu.

Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağladılar! İmdatlarına polis yetişti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mikail Elitaş (26) ile Kazım Elitaş (14) kardeşler, çöpten buldukları çelik kelepçeyi, şaka maksadıyla birbirinin kollarına bağladı. Daha sonra kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Elitaş kardeşlerin, güvenlik güçlerinden firar ettiği ihtimalini de göz önünde bulundurarak GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulaması gerçekleştirdi.

Suç kayıtları veya aranmaları bulunmayan Elitaş kardeşler, polis ekiplerinin kelepçeyi kendi anahtarlarıyla açmasıyla rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

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