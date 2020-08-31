Çöpten çıkan yangın son model aracı yaktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangında alevlerin sıçradığı park halindeki son model araç yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece Akçay Mahallesi’nde geldi. Demiryolları kampı önünde bulunan çöp konteynerindeki çöpler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, konteynerin önünde park halinde bulunan otomobile sıçradı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Grup Amirliği ile Akçay müfreze ekipleri, çöp konteynerleriyle yanan araca müdahale etti.

Yangında, bir otomotiv şirketine ait 10 AEE 334 plakalı Dacia Stepway 2020 model marka araç zarar gördü.

