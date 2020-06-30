Çorba diyeti nedir, nasıl yapılır?

Diyet konusuna meraklı olanlar ise daha çok kadınlar. Diyet yapma fikri cazip gelmeye başladıkça ve popüler bir hale geldikçe pek çok farklı diyet yöntemi de ortaya çıkmaya başladı.
Çorba diyetini iki farklı şekilde uygulayabilirsiniz. İsterseniz sevdiğin çorba çeşitlerini diyet listenize ekler, isterseniz de çorbanın ön planda olduğu bir diyet programını uygulamayı tercih edebilirsiniz. Tabii ki tercih edilen çorba çeşitlerinin içerdiği kalori miktarına dikkat edilmesi gereken en önemli nokta.
Diyet çorbalar genellikle brokoli, lahana, kereviz, patates, domates, sebze ve yulaf içeren çorba çeşitleridir. Eğer 10 gün boyunca bu çorba çeşitlerinden tüketirseniz ve diyetinizi bol su ile desteklerseniz hızlı bir kilo kaybı yaşayabilirsiniz. Tabii diyet, sadece çorba içerek uygulanmıyor. Çeşitli sebze ve meyveler, salata gibi destek öğünler de diyet listesinin içerisinde yer almalı.
Çorba Diyeti Nasıl Yapılır?
Büyük ölçüde yağ yakılmasını sağlayan Amerikan tarzı bir diyet programı olan çorba diyeti, uygulaması son derece kolay bir beslenme programıdır. 10 gün boyunca devam ettirilmesi önerilen diyet programında 5 gün boyunca farklı çorbalardan tüketilmesi önerilir. 10 gün sonunda 3 gün ara vererek daha sonra tekrar bir 10 gün daha diyeti uygulayabilirsiniz. Aradaki 3 gün boyunca yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalısınız. Haşlanmış sebzeler tüketerek bolca vitamin ve mineral almaya özen göstermelisiniz.
Sadece çorba diyetine dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Diyet süresince tüketilen çorbaların içerisinde kesinlik salça, yağ ve tuz katılmamalı. Ancak tatsız olmaması için dilediğiniz kadar baharat kullanabilirsiniz. Çorba diyeti kaç kilo verdirir? Eğer diyet listesine uygun olarak beslenirseniz haftada yaklaşık 5 kilo verebilirsiniz. Diyetin amacı fazla kilolardan kurtulurken bir yandan da yağ kaybı yaşamak, yani vücudun fit bir hal alması. Eğer diyetinizi egzersiz ve yürüyüşle desteklerseniz istediğiniz fiziğe ulaşmanız hayal olmaktan çıkar.
Çorba diyeti ile kilo verenler arasında ünlüler de var. Çorba diyeti özellikle oyuncular tarafından da sıkça başvurulan diyet çeşitlerindendir. Rol gereği kilo vermesi gereken oyuncular genellikle ani kilo vermeyi sağladığı için şok çorba diyetini tercih ederler. Özellikle lahana çorbası diyeti düşük kalorili olduğundan hızlı kilo vermek için uygulanan efsane diyetler arasındadır.
Yiyebilecekleriniz
Çorba diyeti yaparken kimi zaman tek taraflı beslenmek zorunda kalındığı için diyetle birlikte yenilebilecek gıdalara önem vermek gerekiyor. Diyet süresi boyunca çok az miktarda, esmer ekmek ve tam buğday ekmeği yiyebilirsiniz. Izgara tavuk, muz hariç diğer meyveler, bol miktarda su, canınız çok çekerse çok az bitter çikolata yemenizde de bir sakın yok. Lahana, fasulye, salatalık, kabak, brokoli, zeytinyağı, yağsız süt, zencefil çayı, kıvırcık, badem, ceviz, portakal, elma ve armut ile birlikte aşırıya kaçmamak şartı ile çay ve kahve de tüketebilirsiniz.
Yememeniz Gerekenler
Diyet boyunca pasta, şerbetli tatlılar, dondurma, mısır, patates cipsi, asitli içecekler, nişastası bol sebze ve bakliyatlar, şeker oranı yüksek kivi, karpuz, kavun gibi meyveler, yağlı süt, krema, yağlı peynir, pancar, sütlü çikolata, yağlı soslarla hazırlanmış makarna gibi bol kalorili ve şekerli besinlerden uzak durmalısınız.
Çorba Diyetinin Faydaları
- Diyet süresince tüketilen besinler normal bir menüden çok da farklı değildir. Bu sayede diyeti uygulayan kişi hem kendine hafif bir beslenme programı hazırlamış olur hem de aç kalmadan zayıflama fırsatı elde eder.
- Çorba diyeti yalnızca kilo vermeye yardımcı olmaz, aynı zamanda vücudunuzdaki yağlardan da kurtulmanızı sağlar. Böylece kısa bir süre içerisinde egzersiz ve yürüyüşle birlikte fit bir görünüme kavuşursunuz.
- Diyet listesinde yer verilen çorba çeşitleri vitamin ve mineral açısından zengin oldukları için hem bağışıklık sisteminizi güçlendirir hem de olası kanser hücrelerinin yayılmasını önler.
- Çorba diyeti sayesinde sebze yeme alışkanlığı kazanmak mümkün. Bu açıdan bakıldığında çorba diyeti ile birlikte sağlıklı beslenmenin kapıları açılmış olur.
- Bir kase çorba uzun süre acıktırmaz. Hem tokluk hissi verir hem de mideye ağır bir yük bindirmez. Böylece sindirim sistemi sağlığına da katkı sağlanmış olur.
Çorba Diyetinin Zararları
- Çorba diyeti kısa sürede kilo verdirdiği gibi bırakıldığında aynı hızda kilo almaya sebep olabilir. Bu yüzden diyet esnasında dikkat ettiğiniz hususlara diyet sonrasında da dikkat etmelisiniz. Verilen kiloları koruyabilmek için titizlikle egzersiz yapmaya devam etmek şart.
- Sebzelerle dolu bir diyet planı herhangi bir yan etkiye yol açmayabilir gibi görünse de çorba diyeti ile zayıflayanlar bu yan etkilerle karşılaşabiliyor: Bayılma, aşırı zayıflık, mide ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, sersemlik.
- Çorba diyeti ile kalori alımını ciddi anlamda kısıtladığınızdan dolayı enerji seviyeniz düşer ve kendinizi halsiz hissedersiniz. Karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar vücudun enerji kaynaklarıdır. Ancak bu iki temel gıdayı hayatınızdan çıkardığınızda kendinizi gün boyu uykulu ve yorgun hissedersiniz.
- İlaç kullanan kişilerin bu diyeti yapmadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları gerekmektedir.
Örnek Çorba Diyeti Listesi
1. gün
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Sabah: 1 kase dolusu kereviz çorbası
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Ara öğün: 1 tane elma, 1/2 çay bardağı diyet kefir ya da yağ içermeyen yoğurt
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Öğle: 1 kase dolusu kereviz çorbası
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Ara öğün: 1 kase kadar diyet yoğurt, 1 tane doğranmış elma, 2 çorba kaşığı yulaf ezmesi
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Akşam: 1 kase dolusu kereviz çorbası
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Ara öğün: 1 tane elma, yarım su bardağı diyet kefir ya da yağ içermeyen yoğurt
2. gün
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Sabah**:** 1 kase dolusu sebze çorbası
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Ara öğün: 4 tane çilek, 1/2 çay bardağı diyet kefir ya da yağ içermeyen yoğurt
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Öğle: 1 kase dolusu sebze çorbası
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Ara öğün: 1 kase yağ içermeyen yoğurt, 2 çorba kaşığı yulaf ezmesi
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Akşam: 1 kase dolusu sebze çorbası
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Ara öğün: 4 tane çilek, yarım su bardağı diyet kefir ya da yağ içermeyen yoğurt
3. gün
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Sabah**:** 1 kase dolusu mercimek çorbası
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Ara öğün: 1 tane armut, 1/2 çay bardağı diyet kefir ya da yağ içermeyen yoğurt
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Öğle: 1 kase dolusu mercimek çorbası
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Ara öğün: 1 kase yağ içermeyen yoğurt, 1 tane doğranmış armut, 1 çorba kaşığı yulaf ezmesi
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Akşam: 1 kase dolusu mercimek çorbası
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Ara öğün: 1 tane armut
4. gün
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Sabah**:** 1 kase dolusu brokoli çorbası
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Ara öğün: 2 adet kivi, 1/2 çay bardağı diyet kefir ya da yağ içermeyen yoğurt
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Öğle: 1 kase dolusu brokoli çorbası
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Ara öğün: 1 kase yağ içermeyen yoğurt, 2 tane doğranmış kivi, 2 çorba kaşığı yulaf ezmesi
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Akşam: 1 kase dolusu brokoli çorbası
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Ara öğün: Yarım su bardağı diyet kefir ya da yağ içermeyen yoğurt
5. gün
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Sabah**:** 1 kase dolusu lahana çorbası
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Ara öğün: 1 tane portakal, 1/2 çay bardağı diyet kefir ya da yağ içermeyen yoğurt
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Öğle: 1 kase dolusu lahana çorbası
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Ara öğün: 1 kase yağ içermeyen yoğurt, 1 tane doğranmış portakal, 2 çorba kaşığı yulaf ezmesi
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Akşam: 1 kase dolusu lahana çorbası
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Ara öğün: 1 tane portakal, yarım su bardağı diyet kefir ya da yağ içermeyen yoğurt
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