Çorba diyeti nedir, nasıl yapılır?

Diyet konusuna meraklı olanlar ise daha çok kadınlar. Diyet yapma fikri cazip gelmeye başladıkça ve popüler bir hale geldikçe pek çok farklı diyet yöntemi de ortaya çıkmaya başladı.

Çorba diyetini iki farklı şekilde uygulayabilirsiniz. İsterseniz sevdiğin çorba çeşitlerini diyet listenize ekler, isterseniz de çorbanın ön planda olduğu bir diyet programını uygulamayı tercih edebilirsiniz. Tabii ki tercih edilen çorba çeşitlerinin içerdiği kalori miktarına dikkat edilmesi gereken en önemli nokta.

Diyet çorbalar genellikle brokoli, lahana, kereviz, patates, domates, sebze ve yulaf içeren çorba çeşitleridir. Eğer 10 gün boyunca bu çorba çeşitlerinden tüketirseniz ve diyetinizi bol su ile desteklerseniz hızlı bir kilo kaybı yaşayabilirsiniz. Tabii diyet, sadece çorba içerek uygulanmıyor. Çeşitli sebze ve meyveler, salata gibi destek öğünler de diyet listesinin içerisinde yer almalı.

Çorba Diyeti Nasıl Yapılır?

Büyük ölçüde yağ yakılmasını sağlayan Amerikan tarzı bir diyet programı olan çorba diyeti, uygulaması son derece kolay bir beslenme programıdır. 10 gün boyunca devam ettirilmesi önerilen diyet programında 5 gün boyunca farklı çorbalardan tüketilmesi önerilir. 10 gün sonunda 3 gün ara vererek daha sonra tekrar bir 10 gün daha diyeti uygulayabilirsiniz. Aradaki 3 gün boyunca yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalısınız. Haşlanmış sebzeler tüketerek bolca vitamin ve mineral almaya özen göstermelisiniz.