Çorlu Adliyesi’nde Adli Görüşme Odaları hizmete girdi

Trakya Bölgesi’nde ilk kez Çorlu Adliyesi’nde adli görüşme odaları açıldı. Odaların düzenlenmesine Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası katkı verdi.

Çorlu Adliyesi’nde düzenlenen programla adalet sistemi içerisinde özel ortamlarda ifade ve beyanın alınması gerektiğine veya fail ile yüz yüze gelinmesinde sakınca bulunduğuna karar verilen, öncelikli olarak mağdur tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyan verme süreçlerini iyileştirmek üzere adliyelerde kurulan görüşme odaların açılışı yapıldı.

Bu odalar sayesinde ikinci travmaların ciddi oranda önüne geçildiğini belirten Başsavcı Yiğiter, ’’Çorlu Adliyesi’nde adli görüşme odalarını hizmete sokmanın gururunu yaşıyoruz. Bu odalar, suçlu ile mağduru birbirinden ayrı olarak dinlemeye, çocuğun üstün yararı ilkesi uyarınca çocuk dostu adli usullerin işletilmesi, görüşme yapılacak kişinin ruhsal, fiziksel koşullarına uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması, ikincil örselenmenin önlenmesi, korunma ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesi için kullanılacak” dedi.

Yiğiter, adli görüşme odalarının Trakya Bölgesi’nde ilk defa Çorlu Adliyesi’nde hizmete girdiğini de kaydederek, “Bu adli görüşme odalarından, mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar, özel gereksinimi olan mağdurlar, cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurları, diğer krılgan gruba mensup mağdurlar yararlanacak. Bu odalar, bekleme odası, görüşme odası ve gözlem odası olarak üç ayrı bölümden oluşuyor” diye konuştu.

Odaların yapımında destek veren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ( Çorlu TSO) Başkanı İzzet Volkan’a teşekkür eden Başsavcı Yiğiter, günün anısına bir de plaket taktim etti.

Türkiye’de toplamda 49 il ve 56 adliyede bulunan adli görüşme odaları, konuşmanın ardından kesilen kurdele hizmete girdi.

Adli görüşme odaları katılımcılar tarafından gezilerek incelendi ve Başsavcı Yiğiter odalar ve teknik alt yapıları ile ilgili bilgiler aktardı.

Yapılan törene, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan katıldılar.



